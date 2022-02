Top Chef 2022 : Glenn Viel remplace Michel Sarran, "Je lui ai passé un coup de téléphone"

Agé de 42 ans, Glenn Viel est le chef du restaurant L'Oustau de Baumanière. Situé aux Baux-de-Provence, l'établissement compte trois étoiles au Guide Michelin. Le nouveau juré qui mènera la brigade orange est conscient que son arrivée à la place de Michel Sarran va faire parler et pas qu'en bien. "Les gens pensent ce qu'ils veulent sur le fait que je remplace Michel. Mais on a tous une entrée et une sortie. Voilà, pour ma part c'est une suite logique. Je crois que des gens sont déçus, mais ma participation a aussi été très bien accueillie" a-t-il confié à 20 minutes.

"Il y a une belle entente, une belle complicité"

L'arrivée d'un nouveau chef, c'est aussi une nouvelle dynamique. Et malgré les rumeurs qui ont pu circuler, notamment de tensions entre Glenn Viel et Philippe Etchebest, tout s'est très bien passé dans les coulisses de l'émission. "Ça a été une nouveauté pour nous mais ça nous fait avancer. Glenn a su parfaitement s'intégrer, je pense qu'on l'a aidé dans cette mission. Ça a pris tout de suite, ça a bien fonctionné. On ne triche pas quand on fait cette émission. Il y a une belle entente, une belle complicité." a assuré Philippe Etchebest lors de la conférence de presse.