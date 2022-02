Top Chef 2022 : les photos et portraits des 15 candidats

Top Chef 2022 : on vous présente les candidats

La date de diffusion est fixée, il ne reste donc plus qu'à patienter ! C'est dans quelques semaines que Top Chef 2022 arrive sur M6 et fin du suspense : on connaît maintenant les visages des 15 candidats de la saison 13 ! Découvrez les photos et les portraits de ceux qui vont rejoindre les équipes de Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Paul Pairet et le nouveau juré, Glenn Viel. Qui succèdera au gagnant de l'édition 2021, Mohamed Cheikh ?

Lucie Berthier Gembara Son âge : 32 ans. Son resto : Lucie est cheffe de son propre restaurant, Sépia, situé à Nantes. Son expérience pro : Elle a travaillé dans les restaurants triplement étoilés de Gérald Passédat et d'Alexandre Mazzia. Sa bio : Lucie a eu un parcours atypique : elle a d'abord étudié le commerce international avant de se mettre à la cuisine, sa passion, après le décès de son père en 2010. Formée à l'institut Paul Bocuse, elle a travaillé chez plusieurs chefs avant de prendre son indépendance après la naissance de son fils. Elle est la seule cuisinière de son restaurant où elle propose une cuisine de bistrot mais "sexy" avec des produits locaux et presque essentiellement du végétal.

Elis Bond Son âge : 29 ans. Son resto : Il est chef propriétaire du Mi Kwabo à Paris, pour lequel il a obtenu la distinction Jeunes talents du Gault & Millau et L'Assiette Michelin. Son expérience pro : Elis est un autodidacte qui a ouvert son restaurant à seulement 21 ans. Il a aussi été chef à domicile. Sa bio : Né en Guyane, Elis est arrivé en métropole à 6 ans. Séparé de sa famille, il s'est d'abord renfermé sur lui-même et a été victime de moqueries. C'est la cuisine qui lui a permis de prendre confiance en lui. Il a débuté comme plongeur puis a fait son chemin jusqu'à devenir chef. Ses plats, il les pense comme des oeuvres d'art et sa cuisine est inspirée des influences africaines et des îles d'Outre-Mer.

Louise Bourrat Son âge : 27 ans. Son resto : Elle est cheffe du restaurant BouBou's, à Lisbonne. Son expérience pro : Louise aime barouder et a développé sa carrière aux quatre coins du monde. D'abord en France puis en Angleterre, au Mandarin Oriental Hyde Park, à Londres, et au Chili où elle a été cheffe privée. D'origine portugaise, elle s'est installée à Lisbonne. Sa bio : Passionnée de cuisine dès son plus jeune âge, elle a d'abord eu honte de ce métier avant de changer d'avis. Sa brigade est majoritairement féminine, une façon pour elle de suivre ses convictions. Louise a une cuisine qui ne rentre pas dans les codes et aime cuisiner des produits peu appréciés.

Mickaël Braure Son âge : 33 ans. Son resto : Il est propriétaire du Bistrot du Witloof à Ennevelin près de Lille. Son expérience pro : Mickaël a étudié en lycée hôtelier et est ensuite devenu chef de parti au Sébastopol puis second de cuisine chez Marc Meurin. Il a ouvert son premier restaurant à 25 ans. Sa bio : Pas forcément bon élève à l'école, Mickaël a failli être électricien mais a fini par se rabattre sur la cuisine. Il a une cuisine paysanne et a pour slogan "le gras, c'est la vie". Tout un programme !

Tania Cadeddu Son âge : 29 ans. Son resto : Tania est cheffe du restaurant Vida de Juan Arbelaez à Paris. Son expérience pro : Elle a fait ses débuts avec Gordon Ramsay pour qui elle a été demi-cheffe de partie au Fort Village Ressort, en Italie. Elle a ensuite été cheffe de partie au Pottoka, à Paris, et au Ritz. Sa bio : Originaire de Sardaigne, Tania a réussi son rêve : faire carrière en France où elle s'est installée il y a 8 ans, alors qu'elle ne parlait pas notre langue. Elle a une cuisine méditerranéenne healthy, sans sacrifier le goût.

Arnaud Delvenne Son âge : 36 ans. Son resto : Arnaud est chef exécutif du groupe hôtelier Van del Valk, dans la région de Liège, en Belgique. Son expérience pro : Arnaud a fait ses armes à tous les postes ou presque. Il a d'abord été serveur puis assistant manageur chez Quick. Il a aussi été cuisinier en prison avant d'ouvrir un restaurant. Sa bio : Renvoyé de son école, il a tenté l'école hôtelière qui lui a fait découvrir une nouvelle passion. Arnaud a perdu 50kg en quelques mois grâce à une opération qui a modifié sa vision de la cuisine.

Logan Depuydt Son âge : 35 ans. Son resto : Logan est chef propriétaire de L'artiste de Falaen, situé à Onhaye, en Belgique, et est chef consulting au restaurant Delahaut. Son expérience pro : Il a été second de cuisine au Vlass puis a travaillé au Petit Nice et à l'Ostend Queen Palace avant de lancer son propre resto. Sa bio : Logan a toujours baigné dans le monde de la cuisine puisque sa maman tenait une brasserie. Même si elle a tenté de le dissuader de faire le même métier, Logan s'est pris de passion pour la gastronomie. Il décrit sa cuisine comme "raffinée" et anticonformiste.

Lilian Douchet Son âge : 28 ans. Son resto : Lilian n'a pas de restaurant et était directeur d'un hypermarché avant Top Chef. Son expérience pro : Il a eu un parcours d'abord des plus classiques puisqu'il a travaillé pour de nombreux restaurants étoilés. Alors qu'il était sur le point de lancer son propre établissement, la pandémie de Covid a frappé, ce qui lui a valu de revoir ses plans. En attendant, Lilian est devenu directeur d'un hypermarché. Sa bio : Fan de cuisine depuis ses 5 ans, Lilian est ambitieux et s'est formé auprès des plus grands. C'est pour subvenir aux besoins du quotidien qu'il a abandonné son rêve de devenir propriétaire d'un restaurant. Top Chef est une façon pour lui de se tester.

Renaud Ramamourty Son âge : 31 ans. Son resto : Renaud est chef exécutif chez Petrossian. Son expérience pro : Il a fait ses armes dans de nombreux établissements étoilés dont L'Histoire, un deux étoiles, où il a été sous-chef. Sa bio : Renaud aime la cuisine depuis toujours, une passion qui lui a été transmise par ses parents. Grand compétiteur, il avait déjà tenté Top Chef lors de la saison 1 mais avait été le premier éliminé. Côté culinaire, Renaud affectionne la cuisine française avec des touches indiennes.

Sébastien Renard Son âge : 27 ans. Son resto : il souhaite ouvrir son premier établissement dans les Hauts-de-France. Son expérience pro : Sébastien a débuté au Meurice avec Alain Ducasse puis a travaillé avec Christophe Saintagne et Marc Meurin au Château de Beaulieu où il a travaillé avec Camille Delcroix, ex-gagnant de Top Chef. Sa bio : Originaire du Nord, Sébastien est venu à Paris pour sa carrière mais compte bien ouvrir son premier établissement sur ses terres. Grand technicien, Sébastien propose une cuisine réconfortante.

Wilfried Romain Son âge : 28 ans. Son resto : Il a travaillé à L'Orangerie en tant que sous-chef. Son expérience pro : Wilfried a fait ses débuts au Luxembourg puis a beaucoup voyagé. Il a travaillé en Australie puis au Mandarin Oriental, en France, avec Thierry Marx. Il a ensuite de nouveau voyagé en Amérique-Latine où il a travaillé au Borago, l'un des meilleurs restaurants du monde. Sa bio : Wilfried est un cuisinier voyageur qui aime changer d'environnement. Ses voyages ont inspiré sa cuisine et influencé ses techniques.

Thibaut Spiwack Son âge : 35 ans. Son resto : Il est chef propriétaire du Anona, à Paris. Son expérience pro : Thibaut a débuté comme commis avant de devenir demi-chef de partie pour Jérôme Banctel. Il a ensuite été sous-chef puis chef de cuisine avant de lancer son propre restaurant qui a obtenu l'étoile verte Michelin, récompensant sa démarche environnementale. Sa bio : Ado rebelle, il a été jusqu'à une première S avant de tout lâcher pour se réorienter vers un lycée hôtelier. Il a été 3ème du concours du Meilleur apprenti de France et a côtoyé de nombreuses maisons étoilées. Dans son restaurant, Thibaut est très conscient de l'impact environnemental et a une cuisine éco responsable.

Elliott Van de Velde Son âge : 32 ans. Son resto : Il est propriétaire d'une société d'événement culinaires. Son expérience pro : Elliott est un cuisinier autodidacte et travaille principalement dans l'événementiel dans la région de Bruxelles, en Belgique. Il s'est mis à son compte en 2016. Sa bio : Diagnostiqué HPI, Elliott a toujours le cerveau à 100 à l'heure et a trouvé avec la cuisine un moyen de s'exprimer. Il a fondé l'association Hearth Project qui propose des repas gastronomiques à partir d'invendus. Il est engagé dans le zéro déchet et dans la lutte contre la précarité.

Ambroise Voreux Son âge : 26 ans. Son resto : Il est chef propriétaire du restaurant La Cabane du Matelot, à Bréhémont, dans l'Indre-et-Loire. Son expérience pro : Ambroise a débuté sa carrière en tant que stagiaire dans plusieurs établissements étoilés avant de devenir sous-chef dans un restaurant d'altitude. Sa bio : Discret, Ambroise s'exprime à travers ses plats. C'est à 19 ans seulement qu'il a ouvert son restaurant avec son associé, un pêcheur. Il cuisine donc les poissons pêchés par son ami. Ambroise a une cuisine créative et 100% locale.

