Top Chef 2022 : Michel Sarran révèle les jurés avec qui il n'est plus en contact

La semaine dernière dans l'épisode 1 de Top Chef 2022, on a découvert les candidats et les équipes et certains avaient des airs familiers (retrouvez notre récap de la soirée en tweets). Beaucoup de téléspectateurs ont eu une pensée pour Michel Sarran, écarté du jury et remplacé par Glenn Viel. De son côté, l'ex-juré vu ensuite dans Ici tout commence a confié ne pas avoir regardé l'émission... et dévoilé qu'il n'était plus en contact avec certains membres du jury.

Ces jurés avec qui Michel Sarran n'est plus en contact

Dans les saisons précédentes de Top Chef et depuis son arrivée dans le programme en 2015, Michel Sarran se montrait très complice avec les autres chefs de brigade. Mais depuis son départ, la bonne ambiance n'est plus trop d'actualité. Interrogé par Télé Loisirs, l'ex-juré a dévoilé qu'il n'était plus en contact avec tout le monde. S'il explique parler toujours régulièrement avec Hélène Darroze et avoir été contacté par Stéphane Rotenberg avec qui il s'entend très bien, Michel Sarran dévoile aussi : "Paul Pairet et Philippe Etchebest ne m'ont pas envoyé de SMS". Mais il l'assure, le cuisinier n'est pas en colère : "Je ne leur en veux pas pour autant, hein !". On est un peu déçus quand même.

>> Top Chef 2022 : comment sont sélectionnés les candidats ? Les étapes du casting dévoilées <<

"Je ne fais pas une fixation sur Top Chef"

Toujours pour Télé Loisirs, Michel Sarran a aussi expliqué ne pas avoir regardé le premier numéro de la nouvelle saison et ne sait pas s'il regardera la suite. "Je ne fais pas une fixation sur Top Chef. Je ne dis pas que quand on me l'a annoncé, ça ne m'a pas mis un coup. (...) Depuis, il faut passer à autre chose. J'avais une vie avant la télé, j'aurais une vie après. Il y aura peut-être encore de la télé, je n'en sais rien. Je ne suis pas mort !" s'est-il amusé, teasant aussi de nouveaux projets. "Il y a des choses intéressantes qui se profilent. Je suis focus sur mon activité. (...) Plein de choses sont dans les tuyaux. Je ne m'ennuie pas ! Le rythme est intense." assure-t-il.