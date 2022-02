Top Chef 2022 : le récap des brigades de Glenn Viel, Paul Pairet, Philippe Etchebest et Hélène Darroze

C'est parti pour Top Chef 2022 ! Les téléspectateurs ont pu découvrir les candidats lors du premier prime, diffusé ce mercredi 16 février sur M6. Tu as eu la flemme d'aller jusqu'au bout et tu as loupé la dernière chance ? Pas de panique, PRBK est là et te résume les brigades de Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Paul Pairet et du petit nouveau Glenn Viel qui remplace Michel Sarran.

Top Chef 2022 : la brigade de Hélène Darroze

La brigade de Philippe Etchebest (brigade bleue) Avant même le début du concours, Philippe Etchebest avait déjà un candidat dans son équipe : Pascal Barandoni, gagnant d'Objectif Top Chef et meilleur apprenti de France 2020. Il a complété sa team avec le fan de gras, Mickaël Braure, et l'enthousiaste Sébastien Renard.

La brigade de Paul Pairet (brigade violette) En finale l'an dernier, Paul Pairet a encore composé une équipe de choc. Dans ses rangs, on retrouve Lilian Douchet qui a été forcé de mettre sa carrière en pause à cause de la Covid-19 et est devenu directeur d'un hypermarché, le calme mais surprenant Logan Depuydt et le jeune Ambroise Voreux.

La brigade de Glenn Viel (brigade orange) Nouveau dans l'émission, Glenn Viel a constitué sa brigade orange avec deux femmes à la clé : Lucie Berthier Gembara, qui a ému le web, et l'italienne Tania Caddedu. Également dans la team ? Renaud Ramamourty, qui avait participé à la toute première édition de Top Chef et avait été le premier éliminé.

La brigade solitaire Cette année, il n'y a pas un candidat solitaire mais carrément une brigade solitaire. Elle est composée du belge Arnaud Delvenne et du créatif Ellis Bond.

