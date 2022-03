Top Chef 2022 : saucisses, électrocution, gamelles et équipe de l'enfer... le récap de la guerre des restos en tweets

Après l'élimination d'Ambroise sur du poisson la semaine dernière dans Top Chef 2022, on avait peur pour Paul Pairet qui n'a plus qu'un candidat dans son équipe. Mais bonne nouvelle : il n'y a finalement pas eu d'éliminé cette semaine ! Au lieu de ça, les candidats étaient répartis en équipes mixées pour la traditionnelle guerre des restos. A la clé ? L'ouverture de leur restaurant éphémère et la livraison de leur menu par UberEats dans plusieurs grandes villes de France.

Saucisses, voyage et veganisme en thèmes

Pour cette édition 2022, les chefs et le critique culinaire François-Régis Gaudry ont demandé aux candidats de les épater avec un thème fort. Et chacun a pris ça à sa façon ! Les équipes ont choisi les thèmes suivants :

- La saucisse sous toutes ses formes avec Philo Saucisse pour Mickaël, Wilfried et Arnaud.

- Le vert au centre de l'assiette avec L'amarante pour Sébastien, Thibaut et Lilian.

- La méditerranée et le partage avec Méridio pour Louise, Pascal et Lucie.

Des thèmes, choix de restaurants et décorations chelous qui ont inspiré le web :