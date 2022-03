Top Chef 2022 : Glenn Viel refuse de participer à cette épreuve, voilà pourquoi

Glenn Viel refuse de faire une épreuve de Top Chef 2022 : "Glenn a dit qu'il ne le ferait pas" a confié Philippe Etchebest

Un nouvel épisode de Top Chef 2022 débarque ce mercredi 23 mars 2022 sur M6 ! L'occasion de continuer de regarder les candidats dans leurs brigades en train de faire des plats de rêve, pendant qu'on les mate à la télé depuis nos canapés avec nos pâtes. Cette saison, Glenn Viel a rejoint les chefs Hélène Darroze, Paul Pairet et Philippe Etchebest, suite au départ de Michel Sarran.

Et alors que Philippe Etchebest et Paul Pairet vont disputer l'épreuve du "Qui peut battre ?" avec les candidats, ce ne sera pas le cas de Glenn Viel et Hélène Darroze. Car le nouveau chef de Top Chef 2022 aurait refusé de participer à cette épreuve. "Je ne sais pas si Hélène et Glenn aimeraient le faire, il faut le leur demander. S'ils veulent me remplacer l'année prochaine, je veux bien" a expliqué Philippe Etchebest à Télé Star, "Il me semble que Glenn a dit qu'il ne le ferait pas".

"On a échangé avec lui là-dessus mais ce n'est pas son truc"

Philippe Etchebest a précisé : "On a échangé avec lui là-dessus mais ce n'est pas son truc". Glenn viel ne serait donc pas à l'aise avec cette épreuve, et c'est pour ça qu'il a préféré dire non. "C'est vrai que c'est particulier comme exercice. Tout le monde ne se sent pas à l'aise dans ce genre d'épreuve. Même si je vais au casse pipe, j'y vais ! Ça m'amuse" a-t-il ajouté.

Quant à Paul Pairet, lui non plus n'était pas chaud pour le faire au début. "On l'a poussé à le faire. Il a accepté parce qu'il est avec moi. On s'amuse, il m'éclate. Avec Paul, l'imprévu n'est pas de ce monde" a indiqué Phlippe Etchebest, "Il ne travaille pas comme ça. Tout est calculé, pensé, réfléchi. Là, il sort vraiment de sa zone de confort. Il n'a pas l'habitude de ça. C'est génial qu'il joue le jeu !".