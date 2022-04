Top Chef 2022 : pourquoi Hélène Darroze est absente ? La triste raison dévoilée

Top Chef 2022 : Hélène Darroze est absente pour des raisons personnelles

Dans Top Chef 2022 sur M6, vous pouvez suivre les brigades de Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Paul Pairet et Glenn Viel (le dernier chef arrivé). Et alors que l'émission n'a pas été diffusée ce mercredi 20 avril 2022, en raison de la diffusion du débat de l'entre-deux-tours sur TF1 et France 2, Top Chef 2022 est de retour ce jeudi 21 avril 2022 ! Sauf que l'un des chefs / jurés est absent de cet épisode inédit (l'épisode 10). Eh oui, après l'abandon de Lilian, c'est Hélène Darroze qui va partir.

Déjà, Hélène Darroze était absente de la dégustation de l'épreuve de la dernière chance dans l'épisode diffusé le mercredi 13 avril 2022. Mais pourquoi Hélène Darroze est-elle absente ? Car la cheffe a dû partir en urgence retrouver ses proches, qui sont en deuil comme elle. Elle a en effet dû faire face à deux terribles épreuves : la mort de son père et la mort de son oncle.

La cheffe sera remplacée par Pascal Barbot

Hélène Darroze devrait donc être absente quelques épisodes de Top Chef 2022, et sera remplacée par le chef Pascal Barbot. Pour rappel, il est le chef du restaurant l'Astrance, qui a deux étoiles (l'établissement a même eu trois étoiles pendant quelques années). Son restaurant fait aussi régulièrement partie des 50 meilleurs restaurants du monde.