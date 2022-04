Top Chef 2022 : Lilian abandonne (et revient déjà !), foire aux abats et chialade... le récap en tweets de l'épisode 9

La semaine dernière, c'est Wilfried - l'un des gagnants de la guerre des restos avec le concept Philo Saucisse qui ouvre bientôt à Paris - qui était éliminé dans l'épisode 8 de Top Chef 2022. Mais le candidat n'est pas resté éloigné très longtemps des cuisines. Car oui, il a fait son retour... dans la brigade de Paul Pairet. On vous explique.

Lilian abandonne mais revient (et Thibaut aussi)

Ce nouvel épisode de Top Chef 2022 n'a pas très bien commencé. En quelques secondes, Stéphane Rotenberg a annoncé que Lilian a pris la décision d'abandonner et qu'il est remplacé par Wilfried. Say what ? Sur Twitter, c'était l'incompréhension totale. Perdre le plus beau gosse des candidats, c'est dur.