Adrien Cachot : "Je me suis retrouvé à la rue", il raconte ses galères après Top Chef

Adrien Cachot débarque dans Top Chef 2022

Top Chef 2022 revient ce mercredi 13 avril 2022 sur M6, avec l'épisode 9 de la saison 13. Et il se trouve qu'un ancien candidat de l'émission présentée par Stéphane Rotenberg est de retour : Adrien Cachot ! Le finaliste de la saison 11 de Top Chef (Top Chef 2020), où il avait perdu face à David Gallienne qui était le gagnant, revient en tant que chef invité. Eh oui, pour une fois il sera du côté de Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Paul Pairet et Glenn Viel !

C'est lui qui goûtera les plats de l'épreuve 1, durant laquelle les candidats de Top Chef 2022 devront "surprendre le chef Adrien Cachot avec son produit préféré, les abats". Puis s'ensuivra l'épreuve 2, où il faudra "surprendre le chef Massimo Bottura en réalisant une assiette gastronomique autour du pain". Et enfin, les derniers s'affronteront lors de l'épreuve de la dernière chance sur le thème de la courgette.

Le finaliste de Top Chef 2020 se confie sur ses galères après l'émission

Sauf que malgré sa médiatisation depuis Top Chef 2020, Adrien Cachot a connu des galères après le tournage. Le chef qui avait dû fermer son restaurant Détour, situé dans le quartier de Trinité à Paris, est revenu auprès du Figaro sur ses difficultés après le programme culinaire. Il voulait rouvrir un restaurant avec les 40 000 euros gagnés en finale, mais la pandémie de coronavirus en a décidé autrement.

"On m'a refusé pas mal de crédits pour acheter un restaurant. Quand on veut rester indépendant, le financement reste un problème malgré un passage par Top Chef. Les banques ne m'ont pas fait un accueil exceptionnel" a confié Adrien Cachot. Il faut dire qu'avec la crise sanitaire liée au Covid, ce n'était pas la meilleure période. "Et la personne qui m'avait finalement vendu le restaurant a annulé deux jours avant la remise des clés" a-t-il aussi précisé, donc "je me suis retrouvé avec toute mon équipe à la rue".

En résidence au Perchoir, le chef essaye toujours de trouver un local pour son propre restaurant

Adrien Cachot qui avait ouvert une friterie éphémère avec Mallory Gabsi à Paris a tout de même réussi à trouver une résidence au Perchoir l'été dernier, lors du au Festival de Cannes. Et au mois d'octobre 2021, le chef a signé un contrat de résidence avec son équipe au 6ème étage du restaurant Le Perchoir à Paris (celui de Ménilmontant). "Je n'ai cité que le côté négatif, mais Top Chef ouvre des portes sympathiques, on est quand même pas mal sollicité par des établissements pour des collaborations. Et puis l'accueil des gens est exceptionnel" a-t-il commenté.

Alors que lui et sa team devront quitter la résidence le 29 avril 2022, il cherche encore un local pour ouvrir son propre restaurant. "Je suis encore en attente. Je suis à la recherche d'un lieu et d'un espace où je pourrai m'exprimer totalement à Paris. Je ne perds pas espoir" a-t-il assuré. Quant au concept de son prochain resto qu'il espère pouvoir ouvrir, ça reste secret, il ne veut pas trop en dévoiler pour "réserver une surprise".