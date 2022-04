Top Chef 2022 : Philo Saucisse ouvre enfin, où déguster le menu de la guerre des restos ?

Depuis la toute première saison de Top Chef, les candidats s'affrontent dans l'épreuve culte de la guerre des restos. En équipe, ils doivent donc monter un restaurant en quelques jours seulement. Depuis l'an dernier, Uber Eats propose le menu gagnant à la livraison et pour cette édition 2022, c'est encore mieux : le restaurant qui a remporté l'épreuve va vraiment ouvrir. Et il s'agit de Philo Saucisse, le concept d'Arnaud, Mickaël et Arnaud.

Philo Saucisse ouvre en vrai, une première

Après la livraison à domicile dans plusieurs villes de France, le restaurant gagnant de la guerre des restos va donc ouvrir en vrai pour la première fois dans l'Histoire de Top Chef. Rendez-vous du 20 avril au 30 juin pour déguster le menu 100% saucisse concocté par les trois candidats. Philo Saucisse va ouvrir dans le 11ème arrondissement de Paris et, en plus d'un resto, un speakeasy sera aussi ouvert pour prolonger la soirée. Dans son communiqué, Uber Eats promet une plongée dans l'univers de l'émission avec un décor similaire à celui de l'épreuve ou encore la présence d'un garde-manger, comme dans Top Chef !

Comme la version livraison, le menu est fixé à 35 euros. Dans l'assiette ? Saucisse de poulpe, agneau et cochon aux girolles pour l'entrée, saucisse inversée et aligot bien dosé en plat, et le boudin blanc version sucrée, un dessert avec du chocolat blanc, de la fève tonka et de la pomme. On va se régaler !

Rendez-vous sur le site de Philo Saucisse by Top Chef pour réserver.