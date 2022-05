Yannick Alléno (Top Chef) : son hommage bouleversant à son fils Antoine, tué par un chauffard

"Mon enfant, tu as, à 24 ans, déjà fait tellement de choses... Madagascar, Costa Rica, Bali, les Us, Italie... pour voyager, hk, Singapore, Afrique... pour cuisiner, Lasserre, Pré Catelan, Clarence, Jules Vernes, Ledoyen, 1947 où en 2017 tu allais chercher avec Gérard les 3 étoiles au guide Michelin, puis enfin ton projet !! @burgerpereetfils ! On en parlait et tu m'as dit 'chui chaud' ! Tu as fait cela tellement bien mon fils tellement bien !! Je suis fier de toi ! C'est fou de regarder ta vie et de voir ton action !" a souligné Yannick Alléno, fier de tout ce que son fils a réussi à accomplir en si peu de temps.

"Tous ceux qui ont croisé ce sourire et ce regard se souviennent ! Cette après-midi le monde entier va venir te saluer, je sais que tu vas être un peu gêné mais c'est la rançon de la gloire de TA GLOIRE !" a ajouté le chef, très ému, "Ton frère Thomas, ton grand-frère et moi allons construire encore et encore, avec toi pour nous guider, avec ce regard de hauteur que tu as des cieux, des choses encore plus belles ! Nous t'aimons et te pleurons de tous nos corps Antoine Alleno ! Mon ange notre enfant adoré".

Ce que l'on sait sur l'accident

Quant à l'homme qui a percuté le scooter, il a essayé de s'enfuir à pieds mais a été interpellé par un policier hors service de la DSPAP (direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne) comme l'avait indiqué Le Figaro. Le suspect a été placé en garde à vue, puis il a depuis été mis en examen. Une enquête a été ouverte pour "homicide involontaire aggravé" a révélé le parquet de Paris à l'AFP. C'est le STJA (service du traitement judiciaire des accidents, NDLR) qui est chargé des investigations.

D'après les informations de TF1, "le suspect est un membre de la communauté des gens du voyage. Il s'appelle Francky D. et est né en 1997", il est donc âgé de 25 ans. Non seulement l'homme avait volé la voiture dans laquelle il a provoqué l'accident mortel, mais en plus il conduisait en état d'ivresse. Son taux d'alcoolémie était bien au-dessus de ce qui est autorisé au volant, avec "1,30 g d'alcool dans le sang au moment de l'accident" (la limite est de 0,5g par litre de sang).

Selon les informations du Figaro, le suspect était connu des services de police et domicilié à Bezons (Val-d'Oise). TF1 a précisé que le suspect avait eu affaire à "une multitude d'affaires de vol, de recel, d'armes, de violences" et qu'il "faisait l'objet d'une fiche de recherche, car il devait purger une peine de prison de 3 mois". Sans oublier que "son permis de conduire était révoqué"...