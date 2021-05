Top Chef 2021 : qui a remporté un pass pour la demi-finale ? (Récap)

Un premier pass pour Matthias et Pierre !

Après l'élimination de Bruno Aubin, Mohamed Cheikh, Matthias Marc, Sarah Mainguy et Pierre Chomet espèrent tous décrocher une place en demi-finale de Top Chef 2021. Pour le moment, la compétition continue entre eux, mais deux candidats partent désormais avec un avantage puisqu'ils ont remporté un premier pass ce mercredi 5 mai 2021. Qui sont-ils ? Matthias Marc et Pierre Chomet !

Le membre de la brigade de Philippe Etchebest, peu apprécié des internautes, a bluffé le chef Heston Blumenthal avec son association insolite entre la banane et le persil. Pierre Chomet, éliminé puis repêché, lui, a conquis Glenn Viel et Heston Blumenthal avec son plat à l'agneau et avec un bouillon à l'oursin. Du coup, seuls Sarah Mainguy et Mohamed Cheikh n'ont pas encore de pass pour la demi-finale. Ils ont bien évidemment encore la possibilité de de se qualifier, sans passer par la dernière chance. Encore faut-il que Pierre Chomet, qui a inscrit sa femme en secret à Top Chef, et Matthias Marc ne gagnent pas de deuxième pass la semaine prochaine. Suspense !

Les internautes toujours pas fans de ce candidat

En tout cas, cet épisode de Top Chef 2021 a une nouvelle fois fait réagir les internautes et comme à leur habitude maintenant, ils se sont moqués pas mal moqué de Matthias, à qui ils reprochent son manque d'humilité : "Matthias il est agaçant à toujours réussir même quand il cuisine un aliment qui lui donne la gerbe à croire il triche", "Pourquoi c'est toujours celui qu'on déteste le plus qui s'en sort ?", "J'en ai marre ça se voit trop que Matthias va gagner top chef. C'est chiant", "Cette envie de changer de chaîne à chaque fois que Matthias ouvre sa bouche", peut-on lire sur Twitter.