Pierre Chomet (Top Chef 2021) a inscrit sa femme secrètement au casting de la prochaine saison

Qui succèdera à David Gallienne, le vainqueur de la saison 11 ? Seuls quatre candidats ont encore la possibilité de remporter le titre, après la nouvelle élimination de Bruno Aubin : Matthias Marc, Mohamed Cheikh, Sarah Mainguy et Pierre Chomet. Pierre a bien failli ne pas rejoindre cette liste puisqu'il a été éliminé en début d'aventure avant d'être repêché par le chef Michel Sarran quelques semaines plus tard, mais depuis cette deuxième chance, il est devenu l'un des grands favoris de Top Chef 2021.

Pierre Chomet inscrit sa femme à Top Chef en secret

En plus de se battre pour conserver sa place, le candidat participe aussi à l'avancé du casting de la saison 13. Comme Pierre Chomet l'a révélé en interview avec le magazine Ciné Télé Revue, il a inscrit sa femme Cristina Tejeda à l'émission de M6... sans la prévenir : "C'est en pourparlers. Elle n'est pas au courant, mais je l'ai inscrite secrètement. J'espère que la production la rappellera." Pour lui, sa compagne, cheffe en Thaïlande, a toutes ses chances pour intégrer Top Chef : "Cristina est plus calme, plus réfléchie que moi, et pourrait faire une très bonne candidate."

"Je ne prétends pas être le meilleur"

Pierre Chomet s'est aussi exprimé sur son étiquette de "chouchou" : "Je ne prétends pas être le meilleur ! Je ne l'ai pas ressenti comme ça. Tant mieux si je suis le chouchou du public et de la prod ! (Rires.) Mais je ne fais rien pour, je suis resté moi-même. Durant toute ma jeunesse, beaucoup ne m'aimaient pas, peut-être parce que j'ai une tête de branleur, de beau gosse, d'arrogant. J'ai toujours dû me battre pour que les gens qui ne me connaissent pas passent au-delà de cette impression."