Bruno Aubin (Top Chef 2021) encore éliminé : les twittos dégoûtés, mais lui "s'en tape"

"Les éliminations ou autre, je m'en tape un peu" assure Bruno Aubin

Mais Bruno Aubin, lui, vit très bien son élimination de Top Chef 2021. Il a confié à Télé Loisirs : "Je regarde un peu derrière, mon parcours, et je suis content de tout ça. Je suis quelqu'un qui profite vraiment de l'instant présent, donc j'ai profité de chaque épreuve, sans regrets, c'était un plaisir du début à la fin. Donc élimination ou pas, je n'en garde que de bons souvenirs". En plus, "ça ne reste qu'un concours, donc s'il y a des éliminations ou autre, je m'en tape un peu, je suis vraiment là pour profiter. On ne vit ça qu'une fois... Et je comprends qu'à la fin ce soit les plus costauds qui restent" a-t-il précisé.

Pour rappel, Bruno avait été éliminé de Top Chef 2021 avant d'être repêché pour une deuxième chance. Lui qui était dans la brigade de Michel Sarran au début, a ensuite été dans celle de Philippe Etchebest depuis son retour dans l'émission. "Je suis revenu plus décontracté, plus à l'aise" a-t-il indiqué au même média, "parce que je connaissais un peu plus la mécanique, les caméras, j'étais un peu plus tranquille, et j'ai fait une belle épreuve sur le lait qui s'est bien passée".