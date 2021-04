Philippe Etchebest (Top Chef 2021) : 4 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur lui

1. Il est marié et papa

Même s'il est plutôt discret sur sa vie privée, le juré de Top Chef 2018 n'est pas un coeur à prendre. Il est en couple avec Dominique qu'il a épousé en 1998 et c'est grâce à elle qu'il a fait ses débuts à la télé. "Aujourd'hui, elle est à la fois mon agent, mon assistante, ma conseillère, celle qui gère, dans l'ombre, l'intendance et l'administratif de tous nos projets" a confié le chef qui compte 2 étoiles au Guide Michelin et a reçu le prix de meilleur ouvrier de France au Figaro. Très proches, le chef et sa femme participent souvent à des opérations humanitaires, Dominique étant pompier solidaire.

Ensemble, Philippe Etchebest et Dominique sont parents d'un garçon prénommé Oscar-Louis qu'ils ont adopté en 2005. Au sujet de son fils, Philippe Etchebest confiait être aussi présent que possible malgré sa carrière qui lui prend énormément de temps. "J'assiste à tous ses entraî­ne­ments de rugby, on fait ses devoirs ensemble, même s'il n'aime pas trop car je manque parfois un peu de patience ! C'est mon défaut." avait-il expliqué à France Dimanche.