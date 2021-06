Top Chef 2021 : Mohamed Cheikh gagnant, pourquoi n'a-t-il pas remporté 100 000 euros ?

C'était une saison placée sous le signe de la créativité dans Top Chef et on a pas été déçus ! Pour la finale, Sarah Mainguy de la brigade de Paul Pairet et Mohamed Cheikh de la brigade de Hélène Darroze ont mis la barre haut pour impressionner les convives. Au final, c'est le candidat rouge qui remporte la mise : il a récolté 54,86% des votes contre 45,14% pour son adversaire. Mais contrairement à Maxine qui a remporté Koh Lanta 2021 vendredi dernier, Mohamed n'a pas remporté 100 000 euros. On vous explique.

Depuis quand le gagnant de Top Chef ne remporte-t-il pas 100 000 euros ?

Depuis plusieurs années déjà, le gagnant de Top Chef ne remporte plus 100 000 euros. Au lieu de cela, celui qui remporte la victoire et tire la lame d'acier gagne en réalité une somme directement liée au pourcentage des votes lors de la finale. Puisqu'il a remporté 54,86% des votes des bénévoles de la Croix-Rouge venus déguster les plats des finalistes, Mohamed Cheikh a donc remporté 54 860 euros.