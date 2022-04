To the Lake saison 2 : le tournage de la suite de la série Netflix est terminé

To the Lake aura une saison 2 sur Netflix, le tournage est terminé et les acteurs principaux sont de retour

Actuellement, dans le top 10 sur Netflix, il y a bien sûr la saison 2 de La Chronique des Bridgerton, la saison 6 d'Outlander mais aussi la saison 1 de To the Lake. Cette série post-apocalyptique russe est adaptée du roman Vongozero de Yana Vagner. Le pitch ? Une mystérieuse épidémie s'abat sur Moscou, en Russie. Les rares personnes qui n'ont pas été contaminées par le virus essayent de survivre. Et il se trouve Netflix a déjà commandé une saison 2 !

Le site Wikipédia et le média Variety ont même écrit que "le tournage de la saison 2 a commencé en avril 2021" et "s'est achevé début septembre 2021". Cette saison 2 est "réalisée par Dmitry Tyurin". En 2020, le producteur de la série, Yevgeny Nikishov, avait précisé que l'intrigue de la saison 2 de To the Lake ne sera pas basée sur Living People, la suite de Vongozero.

Et le média a précisé que les acteurs de la saison 1 sont bien de retour dans la saison 2 : Kirill Käro (Sergey), Viktoriya Isakova (Anna), Aleksandr Robak (Lyonya), Natalya Zemtsova (Marina), Maryana Spivak (Irina), Yuri Kuznetsov (Boris Mikhailovich), Eldar Kalimulin (Misha), Viktoriya Agalakova (Polina), Saveliy Kudryashov (Anton) et Aleksandr Yatsenko (Pavel).

La saison 1 de la série russe cartonne, même Stephen King en est fan

Evgeniy Nikishov, producteur général de TV-3, s'est réjouie du succès de sa série. "Nous avons été heureux de constater que les téléspectateurs de tant de pays ont regardé To the Lake et qu'il s'est classé dans le top 10 dans plus de 70 pays" a-t-il déclaré, comme indiqué dans Variety, "Elle a reçu un flot de messages et de commentaires de fans sur les médias sociaux, d'e-mails adressés à notre société et directement aux acteurs de la série".

Même Stephen King est fan de To the Lake. Le maître du suspense a tweeté : "Une série russe plutôt bien foutue sur Netflix... il y a beaucoup de neige et de froid... tout le monde boit de la vodka". Ce qui met la pression pour la saison 2.