Outlander saison 6 : Sam Heughan (Jamie) savoure cette grande nouveauté pour les scènes intimes

Sam Heughan sur les scènes de sexe : "Elles ne sont jamais faciles"

La saison 6 d'Outlander a commencé sur Netflix. Les fans ont pu retrouver Claire (Caitriona Balfe), Jamie (Sam Heughan) et leurs proches. Et bien sûr, outre les scènes de batailles, la série inspirée de la saga de livres signée Diana Gabaldon comporte beaucoup de scènes de sexe. Eh oui, malgré la pandémie de covid-19, il y aura encore des scènes intimes dans la saison 6 d'Outlander. Sam Heughan, qui incarne Jamie Fraser et a donc pas mal de scènes de sexe à son actif dans les épisodes, s'est confié à Digital Spy sur le tournage de ces séquences hot.

"Je pense qu'il y a toujours une certaine attente pour les scènes intimes, car elles ne sont jamais faciles. Elles sont plus faciles maintenant grâce à la relation que j'ai avec ma co-star, Caitriona, et aux rapports que nous avons avec l'équipe" a avoué l'acteur.

Les scènes de sexe "constituent un défi logistique au même titre qu'une bataille, il s'agit toujours de trouver la meilleure façon d'aborder ce dilemme ou ce problème et de déterminer le résultat final, donc je suppose que vous les abordez de la même façon" a précisé Sam Heughan, "Il est intéressant de constater qu'une bataille a un directeur de combat, mais qu'une scène intime n'a personne - vous avez un directeur, bien sûr, mais il n'est pas qualifié, en soi, pour cette chose spécifique. Je pense que c'est vraiment important d'avoir une coordinatrice d'intimité et je pense que c'est un grand plus pour Outlander".

>> Sex Education, Riverdale... Les séries les plus et les moins crédibles au niveau des scènes de sexe <<

Dans la saison 6 d'Outlander, c'est la première fois que les acteurs ont eu une coordinatrice d'intimité

Et le comédien a aussi expliqué que jusqu'à présent, ils n'avaient as eu de coordinatrice d'intimité. Lui et Caitriona Balfe qui ne sont pas doublés pour les scènes d'amour ont eu droit à une coordinatrice pour la première fois sur cette saison 6 : "J'ai suggéré que nous en ayons une après l'avoir rencontrée dans le cadre du travail que je faisais dans mon ancienne école de théâtre. C'est une chose relativement nouvelle dans le secteur, et il y a évidemment beaucoup d'intimité dans notre série".

"D'une certaine manière, Catriona et moi avons dû nous débrouiller avec les scènes de sexe. Il est évident que nous avons une façon de travailler et que nous avons créé cette relation, mais nous avons aussi réalisé assez rapidement quand elle est arrivée à bord qu'en fait, c'est beaucoup de pression et elle nous a vraiment aidés à travailler sur ces scènes" a déclaré Sam Heughan, "Cela élimine une grande partie de la pression et de la peur et, je l'espère, enrichit ces scènes".

La coordinatrice d'intimité "nous a également aidés à faire avancer les scènes et à les enrichir, ce que nous ne savions peut-être pas faire auparavant. Elle a donc été un ajout très apprécié, je pense, également pour les jeunes acteurs qui doivent également jouer des scènes intimes".

Les scènes intimes, "pour les jeunes acteurs ou les personnes qui ne l'ont jamais fait, cela peut être très difficile"

Le personnages de Fergus (César Domboy) et Marsali (Lauren Lyle) ont aussi eu à tourner des scènes de sexe pour la saison 6 d'Outlander. Ce dont a aussi parlé Sam Heughan : "J'ai ressenti une grande responsabilité envers les jeunes acteurs. Je sais qu'au début d'Outlander, nous étions à une époque différente, notre série était beaucoup plus explicite à certains égards qu'elle ne le serait aujourd'hui. Mais pour les jeunes acteurs ou les personnes qui ne l'ont jamais fait, cela peut être très difficile, et je pense que nous voulions les soutenir".

"Je pense que notre série est très difficile dans ces scènes, et je pense que c'est ce qui est génial, elle interroge vraiment le public et met ces personnages dans des situations, mais cela peut être difficile pour un acteur de s'y retrouver" a-t-il ajouté, "Je me suis donc sentie responsable de soutenir nos acteurs, ainsi que l'équipe et les auteurs, afin que nous sachions quelles sont les limites et comment les explorer".