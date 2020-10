Stranger Things, La Casa de Papel, Sex Education... Top 10 des séries les plus vus sur Netflix

Stranger Things arrive en premier

Quelle est la série Netflix la plus vue dans le monde (sur ces 12 derniers mois) ? E pareil, quel est le film Netflix qui a été le plus maté sur la planète (sur ces 12 derniers mois) ? Le site Budget Direct Home a donné une réponse en créant une carte du monde, en collaboration avec NeoMam Studios. Sur celle-ci, ils révèlent quelles sont les séries et les films les plus regardés dans chaque pays (en analysant les données de Google et de Flixable).

C'est ainsi que d'après leurs calculs, Stranger Things arrive numéro 1. C'est la série qui serait la plus vue en Europe, au Mexique, aux États-Unis et au Canada (elle a obtenu 7 420 860 de recherches). Alors que le frère de Maya Hawke (Robin) va jouer dans la saison 4 de Stranger Things, il semble donc que la suite des aventures d'Eleven, Mike, Dustin, Will, Lucas et Max est attendue par un maximum de personnes. Elle dépasse ainsi Orange is the New Black (2ème), La Casa de Papel (5ème), The Witcher (6ème) ou encore Sex Education (7ème).

Côté film aussi, l'étude a été menée avec les chiffres. Et c'est The Irishman réalisé par Martin Scorsese qui a été le plus regardé sur Netflix dans 108 pays (en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique et dans les principaux pays asiatiques).

Top 10 des séries Netflix les plus vues dans le monde (ces 12 derniers mois)

Stranger Things

Orange is the New Black

Tiger King (série documentaire)

Seven Deadly Sins (série animée)

La Casa de Papel

The Witcher

Sex Education

Living With Yourself

Love is Blind

Comment élever un super-héros

Les films Netflix les plus vues dans le monde (ces 12 derniers mois)

The Irishman

6 Underground

Bird Box

Marriage Story