This is Us saison 5 : Kevin VS Randall dans le premier teaser

Si M6 s'est arrêtée à la fin de la saison 3, une saison 4 de This is Us a déjà été diffusée aux Etats-Unis sur NBC et la saison 5 est actuellement en préparation. Repoussé à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus, le tournage a débuté plus tard que prévu d'où le retour tardif de la série, à partir du 27 octobre (découvrez les dates de retours des séries américaines). Une nouvelle salve d'épisodes qui s'annonce compliquée pour la famille Pearson.

Une vidéo qui tease des tensions

Randall (Sterling K. Brown) et Kevin (Justin Hartley) vont-ils se réconcilier dans la saison 5 de This is Us ? Lors de la saison 4, les tensions ont augmenté entre les deux frères, menant à un face-à-face déchirant dans l'épisode final : Kevin lâchait à Randall que la pire chose qui lui était arrivée était le fait qu'il ait intégré leur famille. Des tensions qui seront toujours au coeur de la série pour les nouveaux épisodes si on en croit le premier teaser de la saison 5, à découvrir ci-dessous. Kate (Chrissy Metz), Randall et Kevin vont fêter leurs 40 ans et être réunis ce qui va forcer les deux frères à se retrouver.

La suite de This is Us va également évoquer la vie des Pearson en pleine crise du coronavirus. Comme pour les séries médicales dont Grey's Anatomy, Good Doctor ou The Resident, This is Us va inclure la pandémie de Covid-19 à son intrigue et on peut même voir Kevin avec un masque dans le teaser. Ce sujet sera même au coeur des épisodes, a confié le créateur Dan Fogelman.

Le premier teaser de la saison 5 de This is Us :