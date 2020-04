This is Us : pourquoi il faut voir (ou revoir) la série sur M6

Chaque année à la télévision américaine, une nouveauté arrive à sortir son épingle du jeu et à se faire une place dans le coeur des téléspectateurs. En 2017, c'est Good Doctor qui a touché les téléspectateurs grâce à la performance de Freddie Highmore. Mais l'année précédente, on avait déjà beaucoup pleuré grâce à This is Us. Créée par Dan Fogelman (scénariste du film Crazy Stupid Love), la série dramatique vaut le détour.

Parce qu'elle s'intéresse à la famille (et rien qu'à la famille)

Vous en avez marre des enquêtes, des séries fantastiques, des voyages dans le temps, des zombies et autres ? Ça tombe bien, il n'y en a pas dans This is Us. A la place, la série s'intéresse à la vie d'une famille profondément humaine. A travers les époques, on observe les bons comme les mauvais moments, on découvre comment se font et se défont les relations amoureuses, amicales, fraternelles. Des tranches de vie comme dans Parenthood et ça fait du bien (même si ça fait aussi pleurer) !

Parce qu'elle est touchante

Oui, on vous prévient tout de suite, difficile de retenir ses larmes devant les épisodes de This is Us ! La série aborde des thèmes qui touchent tout le monde : acceptation de soi, perte d'un être cher, racisme, dépression, addictions... Tant par ses intrigues que par ses personnages à fleur de peau, This is Us va en émouvoir plus d'un !

Parce que les acteurs sont top

This is Us repose sur le talent de ses cinq acteurs principaux dont certains sont plus connus que d'autres. En première ligne, on retrouve Milo Ventimiglia (vu dans Heroes) et Mandy Moore. Face à eux, le talentueux Sterling K. Brown (récompensé du prix du meilleur acteur dans une série dramatique aux Emmy Awards 2017 et aux Golden Globes 2018 pour son interprétation dans la série), Justin Hartley (Revenge, Smallville) et Chrissy Metz.

Parce qu'elle dure

Rien de plus frustrant qu'une série annulée après une saison sur un cliffhanger. Ça n'est pas le cas pour This is Us ! Aux Etats-Unis, la saison 4 s'est terminée il y a quelques mois et la série n'a pas perdu en intensité ! La chaîne NBC qui la diffuse outre Atlantique a déjà commandé une saison 5 ET une saison 6 qui pourrait être la dernière.