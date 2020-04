The Voice 2020 : Sarah Schwab, Margau, Ana... retour sur les éliminations polémiques de la saison 9

Ce samedi 25 avril 2020, TF1 a diffusé le dernier prime des K.O. de la saison 9 de The Voice. Alors que l'on ignore encore quand pourront être tournées la demi-finale et la finale, à cause du coronavirus, Pascal Obispo a décidé d'emmener Baby J, Abi et Verushka au Palais des Sports. Un choix qui semble avoir mis tout le monde d'accord, ce qui n'a pas toujours été le cas lors de cette saison. Bien au contraire, plusieurs éliminations ont suscité la colère des téléspectateurs. Tout au long de la saison, les choix d'Amel Bent ont été vivement critiqués.

Des éliminations incomprises par les téléspectateurs

Parmi eux, celui d'éliminer Sarah Schwab face à Fayz suite à leur battle sur Desert Rose, de Sting & Cheb Mami. Nombreux n'ont pas compris et ont même accusé la coach de favoritisme en choisissant cette chanson là en particulier, laquelle mettait plus en avant Fayz. Autre décision qui n'est pas passée : celle d'éliminer Ana lors des K.O.. Grande chouchou des téléspectateurs depuis son audition à l'aveugle sur le titre Ma reine d'Angèle, la chanteuse de seulement 16 ans avait, selon eux, le talent nécessaire pour aller jusqu'en finale, alors qu'Amen Bent justifiait son choix en expliquant avoir "besoin d'artistes avec un peu plus de muscles".

Une saison de The Voice riche en polémiques

Mais ce n'est pas la seule coach à avoir eu des décisions controversées. Pascal Obispo a lui aussi suscité l'incompréhension en choisissant Nessa au lieu de Pia, suite à leur battle sur Dernière danse d'Indila. Non seulement les internautes trouvaient que Pia chantait mieux, mais ils ont dénoncé le comportement de diva de Nessa face au titre de la chanson. La semaine dernière, c'était au tour de Lara Fabian d'être critiquée pour l'élimination de Margau lors des K.O.. Ne donnant pas sa décision tout de suite, souhaitant voir la prestation de son dernier talent, qui n'était autre que Maria Doyle, la coach a finalement préféré garder la chanteuse irlandaise. Mais si leur aventure The Voice s'est terminée là, cela ne veut pas dire qu'on ne va pas entendre parler d'eux d'ici quelques mois, bien au contraire !