Pia (The Voice 2020) éliminée face à Nessa : "elle m'avait fait part de ses insécurités" (Interview)

Purebreak : Quel genre de messages as-tu reçu depuis les auditions à l'aveugle dans The Voice 2020 ?

Pia : J'ai eu beaucoup de retours très positifs, ça m'a fait hyper plaisir. Beaucoup de commentaires, de personnes qui ont commencé à me suivre, qui ont reposté ma prestation, qui m'ont envoyé des messages hyper sympa. Ca fait hyper plaisir, ça fait du bien, je me dis que je n'ai pas fait ça pour rien jusqu'ici ! J'ai bien fait !

Comment as-tu réagi en apprenant que tu allais chanter face à Nessa ?

Au début, je me suis dit que ça serait un très beau duo. Elle a une voix qui est très dans l'émotion et je pense qu'à ce niveau là on se complète un peu. Elle a une voix qui porte beaucoup alors que moi j'ai une voix plus douce. C'est sûr que j'ai été très impressionnée par sa prestations aux auditions aussi donc j'avais un peu la pression !

Et en apprenant le titre de la chanson (Dernière danse d'Indila) ?

C'est un titre que j'aimais bien, à la base. Je crois que c'était le premier titre que j'avais commencé à écouter en français parce que, avant, j'avais une culture musicale plutôt américano-anglosaxone. Quand Indila avait sorti cette chanson, je me souviens qu'elle m'avait beaucoup plu, alors quand il nous a dit qu'on allait la chanter, je me suis dit que ça allait être un bon duo.

Nessa m'avait fait part de ses insécurités

Nessa n'était pas à l'aise avec la chanson et voulait en changer, tu aurais été d'accord ?

Ca aurait dépendu de l'autre titre, si on avait changé de chanson. Mais c'est vrai que quand elle l'a chanté au début, elle a vite changé d'avis donc c'est cool.

Vous avez parlé de ce qui la dérangeait ?

On en a vachement parlé en dehors des caméras et c'est vrai qu'elle m'avait fait part de ses insécurités. Je l'avais rassurée en lui disant qu'il fallait d'abord qu'on attende de la chanter ensemble, de voir ce que ça pouvait donner et que si il y a un truc avec lequel elle n'est pas à l'aise, on peut changer. Moi je peux essayer de le faire et qu'elle fasse un autre couplet, par exemple, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Quand on l'a chantée à deux, je me souviens qu'à la fin, quand on était dans les coulisses elle me disait 'en fait ça va le faire, ça va être très beau je pense'. Donc ça l'a vachement rassurée et moi aussi, beaucoup, car c'est la première fois que je faisais un duo donc c'était un peu une découverte pour moi aussi.

Comme Nessa a une voix qui porte, je ne m'entendais pas trop et c'était compliqué pour moi

Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans cette battle ?

Les harmonies. Chanter à deux et avoir des harmonies. C'est vrai que, comme Nessa a une voix qui porte beaucoup, et moi une voix qui est plutôt plus douce et calme, je ne m'entendais pas trop et ce genre de moment, c'était un peu compliqué pour moi. Mais après on a bien travaillé donc ça allait, mais c'est vrai qu'au départ, ça m'a un peu fait peur.

Tu es satisfaite de ta prestation ?

Oui, au final je trouve que c'était un très beau moment, j'étais contente de le partager avec Nessa qui est vraiment une artiste super, qui a un talent de fou. Elle chante vraiment magnifiquement bien et je suis très contente d'avoir pu partager ça avec elle et avec Pascal Obispo aussi.

Pascal Obispo a choisi de continuer l'aventure avec Nessa, tu comprends son choix ?

Comprendre, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, qu'il ait choisi elle ou moi, je pense qu'on méritait chacune autant de continuer et je suis très contente que Nessa puisse continuer l'aventure. Je pense qu'elle le mérite amplement, elle a un talent de dingue et elle a aussi un beau combat je trouve, par rapport à sa culture de gens du voyage. Je trouve ça super pour elle. Pour moi, c'est le jeu, c'est comme ça, ce n'est pas pour autant que je vais arrêter la musique maintenant, pas du tout. Pour moi, cette aventure aura été un moyen de redécouvrir la musique et de reprendre peut-être encore mieux la musique. En tout cas, je continue.

Est-ce que, si j'étais allée avec Marc Lavoine, ça aurait changé quelque chose ?

Marc Lavoine et Amel Bent t'ont fait plein de compliments, ça t'a fait quoi ?

Ca fait vachement de bien. C'est sûr que c'est super agréable. Les deux ont dit qu'ils continueraient plutôt avec moi, ça m'a fait très plaisir. Venant de personnes comme ça, qui ont une telle carrière, c'est hyper agréable. Et puis, encore une fois, ça me renforce dans le côté que je ne vais pas m'arrêter maintenant, c'est que le début.

Dans une interview récente, tu nous disais avoir hésité entre Pascal Obispo et Marc Lavoine, tu te demandes comment ça se serait passé si tu avais choisi Marc Lavoine comme coach ?

Oui, je me dis un peu ça. Est-ce que, si j'étais allée avec Marc Lavoine, ça aurait changé quelque chose ? Mais, au final, je me dit que ça s'est passé comme ça alors, ça sert à rien, pour moi-même, de s'imaginer ce qu'il se serait passé si... Voilà, ça s'est passé comme ça. C'était très bien de partager ça avec Pascal Obispo, il m'a donné de très bons conseils et puis, si ça se trouve, je n'aurais pas continué ni avec l'un ni avec l'autre. On ne peut pas savoir, mais je prends ça comme une très belle expérience, c'est un truc que je peux ajouter sur mon CV (rires).

Qu'est-ce qui t'attend maintenant ?

Dans tous les cas, je n'arrête pas la musique, au contraire c'est que le début. Je reprends les enregistrements en studio et je vais sans doute sortir une musique à moi dans pas longtemps. Et là j'ai repris les cover, j'ai sorti un nouveau cover que j'ai posté mercredi sur les réseaux. Ce n'est pas fini !

Propos recueillis par Marion Poulle. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.