Pia (The Voice 2020) revient sur l'échec de son mini-album : "j’avais mis la musique de côté"

Purebreak : Quand as-tu commencé la musique ?

Pia : J'ai commencé le piano à l'âge de 5 ans à peu près, et vers l'âge de 12 ans, parce que je m'ennuyais du piano, j'ai commencé à chanter en même temps que je jouais. J'ai commencé le piano parce que j'admirais mon grand-père qui était musicien-instrumentiste et jouait magnifiquement bien du piano. Quand il nous a quittés, j'ai décidé de lui promettre que j'allais apprendre et que j'allais y arriver.

Quelles sont tes influences ?

Je suis plutôt pop. J'aime beaucoup les artistes de mon enfance, que j'écoutais beaucoup : Queen, dont je suis totalement fan. Après, dans les artistes beaucoup plus récents, il y a Billie Eilish que j'ai chanté aux auditions.

J'ai sorti un mini-album qui n'a pas forcément très bien marché

Pourquoi participer à The Voice aujourd'hui ?

C'était un peu pour moi comme une seconde chance dans la musique parce que, à l'âge de 15 ans, j'ai rencontré un producteur qui m'a permis d'enregistrer en studio à Paris. Alors que j'habitais à Strasbourg, je venais tous les week-ends enregistrer en studio pour ensuite enregistrer un mini-album de 4 titres qui s'appelle "Echo". Je l'ai sorti quand j'avais 17-18 ans et ça n'a pas forcément eu l'effet qu'on voulait, ça n'a pas forcément très bien marché. Depuis, j'avais mis la musique un peu de côté et je me suis plus focalisée sur mes études de stylisme-modélisme. Maintenant que j'ai fini les études, je me suis dit que c'était peut-être la bonne occasion de retenter quelque chose. Quand on m'a proposé The Voice, je me suis dit que ça pouvait être le moment de redécouvrir la musique et de me donner une seconde chance.

Si ça ne fonctionne pas dans la musique, tu comptes te tourner vers le milieu de la mode ?

Si ça ne fonctionne pas, oui, je pense. Après, ce que j'aimerais beaucoup, ce serait d'associer les deux. Je n'arrêterai jamais la musique parce que ça fait partie de ma vie. Mais ce qui serait idéal, ce serait de pouvoir associer les deux sans avoir à choisir l'un ou l'autre. Je pense que la musique, grâce à The Voice, ça me permettrait par la suite de pouvoir y ajouter le côté un peu mode. Par exemple, si je me représente sur scène, de pouvoir faire un peu des folies par rapport à la tenue de scène.

J'appréhendais beaucoup de passer à la TV

Tu appréhendais de passer à la TV ?

Oui, quand même. C'est vrai que c'était un coup de stress. Au départ, on se dit 'bon on monte juste sur scène devant une centaine de personnes' mais non, après ces centaines de personnes se transforment en des millions de téléspectateurs. En plus, on chante devant 4 références musicales françaises donc c'est assez impressionnant. Et puis ça passe à la TV donc ça ne sera jamais effacé donc faut pas se louper. C'est un peu de stress mais d'un autre côté, je me dis que c'est un mal pour un bien.

Tu appréhendais la diffusion de ton passage ?

Oui, j'appréhendais beaucoup. Je me souviens quand je suis passée, à la fin de mon audition, quand les coachs me faisaient de super compliments, je tremblais et je n'arrivais pas à m'arrêter de sourire tellement j'étais émue et impressionnée que des personnes comme ça me donnent ce genre de compliments. Je n'arrêtais pas de trembler, c'était super gênant et j'ai un peu peur de voir ça (rires). Mais j'ai quand même hâte d'avoir l'avis de mes proches et de mes amis.

Tu as repris idontwannabeyouanymore de Billie Eilish. Pourquoi cette chanson ?

De base, Billie Eilish est une artiste que j'admire beaucoup. La façon dont elle s'habille est complètement différente de la façon dont elle chante. Ses musiques m'ont toujours énormément plu, je trouve qu'elles sont tellement pleine d'émotions et tellement belles, qu'elles racontent de belles choses et qu'elles sont tellement bien écrites que je me suis dit que je pouvais peut-être avoir l'audace de chanter une de ses chansons.

Je ne m'étais même pas rendue compte qu'un coach s'était retourné

Ça t'a fait quoi de voir les 4 fauteuils retournés ?

Je m'y attendais pas du tout. Quand je chantais, je ne m'étais même pas rendue compte qu'un coach s'était retourné parce que j'avais les yeux fermés, j'étais dans mon truc et je n'avais pas envie d'être déstabilisée par ça. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu Amel Bent se retourner, puis j'ai vu Pascal Obispo puis les autres. J'étais surprise et contente à la fois. A la fin de la chanson, quand j'ai vu que les 4 s'étaient retournés, je me suis dit 'waouh, ça valait peut-être le coup de reprendre la musique' et j'espère que ça va me mener quelque part.

Pourquoi avoir choisi Pascal Obispo comme coach ?

Au départ, j'hésitais entre Pascal Obispo et Marc Lavoine, même si dans tous les cas, ça aurait été génial d'être dans n'importe quelle équipe, j'en suis sûre. Mais après, quand j'ai vu que c'était Pascal Obispo qui s'était retourné en premier, je me suis dit que j'allais choisir le premier qui s'est retourné. Et c'est vrai que Pascal Obispo m'a toujours impressionné par son parcours. C'est un auteur-compositeur qui a toujours écrit des chansons de tellement d'artistes... C'est impressionnant.

Qu'est-ce que tu nous réserves pour la suite de l'aventure ?

Il faut rester connecté sur Instagram, j'ai peut-être quelques chansons qui peuvent sortir, on ne sait pas, en parallèle de The Voice.

Propos recueillis par Marion Poulle. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.