Ana (The Voice) éliminée: "je peux comprendre que les gens soient révoltés par le choix d'Amel Bent"

Purebreak : Tu t'attendais à gagner face à Melba lors de la battle ?

Ana : Non, je ne m'y attendais pas du tout, surtout que, pour moi, ce n'était pas du tout une battle mais un duo. Si je gagnais, j'étais triste pour Melba et, si je perdais, j'étais contente pour Melba. Du coup, c'était dur. On n'était pas du tout dans la compétition avec Melba, même avec tous les talents.

Pourquoi avoir choisi de chanter Bad Guy de Billie Eilish pour les KO ?

C'est une chanson que j'adore, dont je suis hyper fan et je voulais montrer une autre partie de moi, qui s'amuse, qui saute partout comme on le voit (rires). Je ne voulais pas que faire de l'émotion, je voulais surtout m'amuser et je me suis vraiment beaucoup amusée.

J'étais hyper déçue qu'Amel Bent ne me garde pas

Amel Bent a décidé de ne pas te garder, tu étais déçue ?

Oui, j'étais hyper déçue, mais je m'y attendais un peu. Déjà parce que j'étais la dernière, j'avais tout le stress d'être la dernière à passer et je savais qu'il y avait déjà 3 buzz. Et puis je me disais que, vu que j'étais la plus jeune, elle n'allait pas me garder. J'ai tout donné et elle ne m'a quand même pas gardée, c'est pas grave.

Elle expliquait avoir "besoin d'artistes avec un peu plus de muscles", tu as compris sa décision ?

Je peux comprendre. Elle m'a dit que c'était par-rapport à la maturité vocale mais je ne peux rien y faire. Je ne peux pas grandir en une semaine. Je n'ai que 16 ans, je ne peux pas faire grand chose par-rapport à la maturité, du coup ce n'est pas vraiment une bonne excuse.

Tu te sentais capable d'aller chanter sur la scène du Palais des Sports ?

Oui, c'était un rêve donc je me l'imaginais. C'était vraiment ce que je voulais faire.

Les autres coachs sont venus te réconforter, ça t'a touchée ?

Oui, ça m'a vraiment touchée. Ca se voyait qu'ils étaient déçues qu'Amel me dise non. Ils ne comprenaient pas pourquoi elle ne m'avait pas pris pendant les KO.

Je peux comprendre que les gens soient révoltés

D'ailleurs, les choix d'Amel Bent ont été critiqués à plusieurs reprises au cours de The Voice, qu'est-ce que tu en penses ?

Ce sont les choix d'Amel, c'est elle qui choisit, donc on ne peut rien y faire. Après, je comprends pourquoi les gens critiquent et je ne veux pas qu'elle se prenne plein de mauvais messages suite à mon élimination. Mais je peux comprendre que les gens soient révoltés, oui.

Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui critiquent son choix de t'éliminer ?

Que je vais continuer et que ce n'est pas la fin. Même si c'est la fin de The Voice, ce n'est pas la fin de ma carrière. Je vais continuer à faire des chansons, à faire tout ça. C'est pas The Voice qui va faire que j'ai une carrière dans la musique. C'est pas le plus important et je me suis déjà assez amusée avec les 3 chansons que j'ai faites. En plus j'ai fait du Billie Eilish (rires). Je pense que, terminer là, c'est très bien. Je ne pensais pas du tout aller aussi loin, je ne pensais même pas faire les auditions à l'aveugle. C'est un truc de ouf pour moi tout ça.

Tu es d'accord avec les 3 talents choisis par Amel Bent (Toni, Terrence et Tom Rochet) ?

Bien sûr que oui ! Mais, pour moi, tous les talents méritaient d'aller au Palais des Sports. Amel Bent a choisi ces trois là et je suis très contente pour eux.

Pour moi, c'est Abi qui gagne The Voice

Qui, pour toi, est The Voice cette année ?

Pour moi, c'est Abi qui gagne. C'est mon coup de coeur à moi, et je suis comme tous les téléspectateurs. Et comme je le connais personnellement aussi, pour moi, c'est lui qui devrait gagner, même si tous les talents méritent de gagner. On s'est connu aux auditions à l'aveugle, et c'est là qu'on s'est rapprochés. En plus il a chanté du Billie Eilish.

Tu vas rester en contact avec Amel Bent ?

Non, je n'ai pas de contact avec elle. Ce n'est pas Marc Lavoine. C'est dommage mais c'est pas grave.

Qu'est-ce qui t'attend ?

Maintenant, j'essaie de me faire repérer et de faire mes compo, des concerts. De faire le vrai truc quoi, la vie ce n'est pas The Voice. J'ai déjà été contactée par des personnes qui sont déjà assez importantes donc j'ai déjà de quoi continuer. J'espère vraiment pouvoir sortir un album, après le confinement. Là en attendant, j'écris des chansons (comme tous je pense) mais pour l'instant on ne peut rien faire.

