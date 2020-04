Margau (The Voice 2020) éliminée face à Maria : "J'ai été déçue par la façon dont ça s'est passé"

Purebreak : Tu t'attendais à gagner face à Matteo lors de la battle ?

Margau : Non, je ne peux pas dire que je m'attendais à gagner. J'avais quand même confiance vu que je l'avais déjà vécu à La Voix, au Québec (ndlr : elle est arrivée jusqu'aux quarts de finale de La Voix 5, comme elle l'expliquait en interview pour Purebreak) donc je savais un peu à quoi m'attendre pour les battles mais, en même temps, je me disais que c'était une chanson que je ne connaissais pas au départ, contrairement à Matteo qui avait la chance de la connaître avant. Donc ça a un peu ébranlé ma confiance. Je suis allée sur scène avec lui pour donner une belle performance avant tout. Le résultat était favorable pour moi mais je n'étais pas certaine de gagner, non pas du tout.

Pourquoi avoir choisi High Hopes de Panic! at the Disco pour les K.O. de The Voice ?

C'est une chanson que j'aime beaucoup, que j'entends souvent à la radio et, à chaque fois, je monte le son, j'ai eu un coup de coeur. En écoutant les paroles, je trouve qu'il y a vraiment un beau texte derrière. On n'a pas toujours ce que l'on veut dans la vie mais il faut toujours remonter. Ca montre un peu mon parcours à The Voice parce que, avant d'être choisie pour les auditions à l'aveugle, j'ai tenté ma chance au moins 4 fois et, chaque année, ça ne fonctionnait pas mais chaque année, j'y retournais. Cette année, j'y suis retournée malgré les nombreuses hésitations que j'ai eues, et finalement, l'année où j'ai le plus hésité, j'ai été choisie. Donc ça représentait bien mon parcours. Et puis je trouvais aussi que ça donnait une autre facette à ma voix et à ma personnalité parce que, jusqu'à maintenant, je n'avais fait que des balades, des chansons plus douces. J'avais envie de faire une chanson plus à voix, plus rythmée.

C'était logique que Lara Fabien écoute Maria mais ça ajoute un stress supplémentaire de ne pas savoir

Qu'est-ce que tu as ressenti lorsque Lara a dit qu'elle préférait voir le dernier talent avant de te donner une réponse ?

Pour moi, dans ma tête, c'était logique. Ca aurait été vraiment dommage que Maria chante en sachant directement qu'il n'y avait pas de place pour elle. Pour moi c'était logique, je n'étais pas complètement surprise. Quand on m'a attribué la 6e place, ce n'est pas le rang que j'aurais voulu avoir, mais bon, ce n'est pas moi qui choisissais... C'était logique qu'elle écoute Maria mais ça ajoute un stress supplémentaire de ne pas savoir.

Tu as été déçue qu'elle choisisse Maria ?

Oh ben oui, je ne vais pas le cacher, ça a été une grande déception. Ce n'est pas tant le fait de ne pas passer, parce que je savais qu'un jour ou l'autre, l'aventure se terminerait pour moi, c'est plus la façon dont ça s'est passé que j'ai trouvé décevante, mais on ne peut pas contrôler ça, ça aurait pu arriver à n'importe qui et c'est tombé sur moi.

Ce que je n'ai pas compris, c'est comment ça s'est passé

Tu as compris sa décision de ne pas te garder ?

Oui et non. J'ai compris qu'en soit, Maria est une personne extraordinaire, inspirante et tout, mais ce que je n'ai pas compris, c'est comment ça s'est passé. Depuis le début, on voit que le coach fait 4 buzz et doit ensuite choisir 3 talents entre les 4, alors que là, ça s'est seulement joué entre Maria et moi. Donc ça je ne l'ai pas compris.

Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir choisi un autre coach ?

Je ne peux pas dire que je regrette parce que j'aurais pas pu savoir que ça se serait passé comme ça. J'ai passé des bons moments avec Lara, j'ai fait des belles connaissances, on a eu beaucoup de fous rires tous les talents ensemble et Lara est une chanteuse que j'ai toujours admiré techniquement, c'était vraiment un honneur de pouvoir travailler avec elle. Je ne connaissais pas vraiment les autres coachs. Je connaissais un peu Amel Bent, mais pas assez pour me dire que j'irais avec elle plus qu'avec Lara. C'est pour ça que, lors des auditions à l'aveugle, mon choix était vraiment justifié dans ma tête, mais si je repassais les auditions à l'aveugle demain matin, peut-être que ça serait différent parce que, maintenant, je peux dire que je les connais un peu plus, mais c'est pas un regret. Au contraire, j'étais très contente d'avoir été avec elle.

Amel Bent a dit que tu étais The Voice pour elle, c'est un beau compliment !

A chaque fois que je passais, elle me donnait des super compliments. C'est pour ça que je me dis qu'elle aurait peut-être été un bon choix aussi, mais comme je le disais, je ne pouvais pas prévoir d'avance.

Pour moi, c'est Cheyenne qui va en finale. Je la verrais même gagner The Voice !

Qu'est-ce que tu penses de son choix de garder Cheyenne, Gustine et Maria ?

Pour moi, Cheyenne, depuis le début, c'est elle qui va en demi-finale et en finale. Je la verrais même gagner The Voice. C'est complètement mon style de chanteuse, mon style de chanson qu'elle chante. C'est aussi une personne que j'admire beaucoup. On était ensemble dans la chambre à l'hôtel, on était coloc pendant quelques semaines et c'est une personne incroyable, je l'adore et elle est devenue mon amie aujourd'hui donc je suis vraiment contente pour elle. Quand j'ai été éliminée, je pense qu'elle a été aussi triste que moi, elle pleurait et c'est moi qui devais la consoler (rires). Gustine, c'est une artiste complète, elle a son style, elle est musicienne. Pour moi, elle a aussi des chances de remporter The Voice. Je la connais un peu moins que Cheyenne mais c'est une personne très très sympathique. Et puis Maria, c'est tellement une personne inspirante, c'est une grande artiste et je l'aime beaucoup.

Qui est The Voice pour toi cette année ?

C'est une bonne question... J'ai plusieurs coups de coeur mais, pour moi, mais je dirais Terrence, dans l'équipe d'Amel Bent. Il a une très grande voix et je pense qu'il le mériterait vraiment.

Qu'est-ce qui t'attend ?

Avant The Voice, j'avais déjà un contrat de musique avec une maison de disque au Québec. Avec The Voice, on l'avait mis sur pause. Là, on va recommencer tranquillement à travailler sur l'album. On va essayer de trouver un créneau, savoir ce qu'est mon style de chansons vraiment pour que ça soit clair parce que là, en ce moment, on dirait que j'essaie de chanter de tout. Je n'ai pas de style précis à moi donc on va vraiment travailler là-dessus pour trouver ça. Et puis j'espère pouvoir revenir en France pour faire des concerts et renouer avec le public français.

