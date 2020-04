Amel Bent (The Voice 2020) insultée pour ses choix : elle réagit aux "messages chelou"

The Voice 2020 sera déprogrammée le 25 avril à cause de la situation sanitaire suite à l'épidémie de coronavirus. Les live ne seront donc pas pour tout de suite. En attendant, les téléspectateurs ont pu découvrir les KO de l'équipe de Lara Fabian et la rediffusion de ceux d'Amel Bent, ce samedi 18 avril, l'occasion de se rappeler que l'interprète de Ne Retiens Pas Tes Larmes a décidé d'emmener Terence, Tom Rochet et Toni pour les shows en direct. Un choix qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux.

"Je reçois des messages très chelou"

Déjà critiquée pour l'élimination de Sarah Schwab, Amel Bent a reçu quelques messages d'insultes suite à ses choix dans The Voice 2020. Elle a alors anticipé ceux de cette semaine : "Je sens que je vais avoir encore les mêmes messages que la semaine dernière par rapport à vos convictions sur les choix que j'aurais dû faire, que j'aurais pu faire", a confié la coach en story sur Instagram avant de faire une révélation étonnante : "Il y a juste un détail : en fait, je reçois aussi des messages très chelou concernant des talents qui ne sont pas de mon équipe. Donc je ne peux pas me faire insulter pour mes talents et pour les talents des autres."

Amel Bent ajoute : "Les gens qui veulent m'emboucaner à tout prix là, coeur sur vous (...) Les talents que vous aimez... même s'ils ne continuent pas l'émission, ils continuent leur vie hein ! Donnez-leur la force." Voilà qui a le mérite d'être clair !