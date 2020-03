Sarah Schwab (The Voice 2020) éliminée : Amel Bent obligée de justifier son choix

La coach et Sarah réagissent

Des critiques auxquelles la coach s'est sentie obligée de réagir en story Instagram. "Cette battle entre Sarah et Fayz a été pour moi le moment le plus beau et à la fois le plus horrible car je suis absolument fan de ces deux artistes. Choisir m'a brisé le coeur, vraiment...", assure-t-elle, avant de s'adresser directement à Sarah : "Sarah, promets-moi de continuer, s'il-te-plaît, on se reverra, c'est certain." Face aux critiques sur son équipe, elle affirme : "J'suis tellement fan de ma team, ceux qui restent, ceux qui partent ! Je les aime tous tellement !".

Contrairement à Mélodie ou Mareva qui ont exprimé leur déception d'être éliminées par Amel Bent, Sarah n'est pas revenue sur le choix de sa coach. Sans réagir à la polémique, elle a tenu à remercier les téléspectateurs pour leur soutien : "Que dire... Je ne m'attendais pas à de tels retours sur ma battle et je suis extrêmement touchée de votre soutien ! L'aventure The Voice s'arrête hélas pour moi mais grâce à vous j'ai vraiment l'impression d'avoir gagné. Et je compte bien sûr continuer la musique".