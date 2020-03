Mareva (The Voice 2020) éliminée : "J'ai vraiment été déçue qu'Amel Bent garde Ryadh"

Purebreak : Comment tu as commencé la musique ?

Mareva : J'ai commencé la musique en faisant du gospel. Dans mon village, il y avait une dame qui faisait du gospel avec des enfants et ça m'a tout de suite plu. J'en ai fais pendant 3 ans, de 11 à 14 ans à peu près. Ensuite, je suis allée au conservatoire. Jusqu'à mes 18 ans, j'ai pratiqué du chant lyrique en conservatoire. Là, je suis en école de comédie musicale.

Pourquoi avoir décidé de participer à The Voice maintenant ?

Comme beaucoup, je suis The Voice depuis que je suis petite et c'est vrai que, pour moi, c'était vraiment un défi pour pouvoir me comparer à d'autres, échanger avec d'autres candidats et artistes. C'est vraiment un challenge pour moi.

J'avais très peur des retours parce que ce que j'ai fait aux auditions à l'aveugle était quand même assez original

Quels retours tu as eu suite à ton audition à l'aveugle ?

J'ai eu de très bons retours. J'avais très peur parce que c'était quand même assez original ce que j'ai fait et pas trop commode de mélanger de la pop avec du lyrique donc j'appréhendais. Mais les gens, mes amis, mon entourage et le public ont apprécié, de ce que j'ai vu en tout cas. J'ai eu de bons retours donc j'étais vraiment contente que ça ait plu. Surtout sur Twitter où les gens étaient en furie, ils ont adoré. Je n'ai vu que des bons commentaires à part 2 ou 3 comme d'habitude, mais ce n'est pas grave.

Comment tu as réagi en apprenant que tu allais chanter face à Ryadh ?

J'étais assez contente. Je trouve que les deux voix mélangées, ça pouvait faire super beau donc j'étais contente de chanter contre lui. J'avais vu sa prestation et j'avais adoré parce qu'il a du groove dans sa voix, du soul, et c'est tout ce que j'adore. Ça me donnait un peu de pression mais c'est vrai que j'étais super contente d'être face à lui.

Et en apprenant le titre de la chanson (Mon frère, Maxime Leforestier) ?

Je ne la connaissais pas trop. Je l'avais entendue 2 ou 3 fois mais j'ai vraiment adoré. J'aime beaucoup les textes à voix et à émotion. J'ai trouvé les paroles magnifiques donc j'étais super contente. Ce n'est pas trop mon univers mais je chante un peu de tout. J'ai vraiment aimé ce titre.

Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi dans cette battle ?

Le plus dur pour moi, c'était de ne pas trop le faire en mode lyrique. J'ai fait depuis mes 13 ans du lyrique donc c'est vrai que je vais avoir à chanter toutes les chansons de façon lyrique et, des fois, je suis à côté de la plaque.

J'ai été vraiment déçue qu'Amel garde Ryadh

Au final, tu es satisfaite de ta prestation ?

Je suis vraiment contente, je suis fière de moi. Je trouve que c'était magnifique et je pense qu'on a réussi ce qu'on voulait donner.

Tu as été déçue qu'Amel Bent garde Ryadh ?

Oui, franchement j'ai été vraiment déçue. Mais c'est le jeu. Bon, je m'en suis remise mais c'est vrai que j'étais déçue parce que j'avais tout donné et j'étais déçue de moi. J'ai compris son choix parce que c'est un goût, c'est sur le moment, elle a préféré Ryadh et je ne lui en veux pas parce que Ryadh a une voix extraordinaire donc c'est comme ça.

Marc Lavoine et Lara Fabian ont été bouleversés par ta prestation, ça t'a fait quoi d'entendre ça ?

Lara Fabian s'est même levée, elle était touchée et c'est vraiment ça qui m'a consolée. Même si j'étais éliminée, je me suis dit 'mais regarde tous les retours que t'as eu'. Entre Marc Lavoine et Lara Fabian, même Amel Bent, je ne pouvais pas rêver mieux donc ça m'a vraiment remontée le moral.

Tu regrettes que le vol de talents n'existe plus ?

Oui, vraiment. Vu comment Lara Fabian était, il y aurait peut-être eu une chance qu'elle me vole.

Tu supportes qui dans l'équipe d'Amel Bent ?

J'aime beaucoup Tom, Ryadh et Toni, vraiment.

Qu'est-ce qui t'attend maintenant ?

Je continue l'école de comédie musicale, il me reste plus de 2 ans. Je continue à travailler et je vais voir si, après The Voice, j'ai des propositions. J'espère en tout cas. Il faudrait vraiment que ça me corresponde, qui me donne vraiment envie et qui m'assure une stabilité pour que j'arrête les études parce que j'adore ce que je fais. Après, je me suis promis de poster au moins une vidéo par semaine. C'est bien aussi d'alimenter ses réseaux pour montrer ce qu'on peut faire.

