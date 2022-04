The Rookie saison 3 : un départ à venir, découvrez qui va quitter la série

Le jeune flic le plus âgé de Los Angeles est de retour en France ! Et il était temps. Souvenez-vous, à la fin de la saison 2 de The Rookie, Nolan (Nathan Fillion) se retrouvait face à une situation inimaginable : Armstrong (Harold Perrineau) avait réussi à implanter des preuves chez lui, le faisant passer pour la taupe. A la fin de l'épisode, la police débarquait chez lui. Spoiler : Nolan va réussir à se sortir de ce pétrin. Et c'est un autre personnage qui va prochainement faire ses adieux.

Jackson va quitter la série

Eh oui, c'est Jackson West, joué par Titus Makin Jr. qui va quitter la série. Lors de la saison 3, l'acteur avait déjà confié qu'il avait pensé à tout arrêter et il est finalement passé à l'action. Pour découvrir le dernier épisode de Jackson dans The Rookie, il faudra quand même attendre un moment. C'est en fait dans le premier épisode de la saison 4 (actuellement en cours de diffusion aux US) que le personnage va quitter la série et ce sera déchirant. Alors que l'une de ses collègues se fait enlever, Jackson va être victime d'une balle et mourir.