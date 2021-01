The Rookie saison 3 : Titus Makin (Jackson West) a failli quitter la série après Black Lives Matter

En août 2019, Afton Williamson annonçait son départ de The Rookie après avoir été victime de racisme et de harcèlement. Si l'enquête a démenti ses accusations, l'interprète de Talia Bishop a décidé de claquer la porte et a été remplacée par Mekia Cox, qui joue Nyla Harper, la nouvelle instructrice de Nolan (Nathan Fillion). Pour sa saison 3 qui vient juste de débuter aux Etats-Unis sur ABC, c'est un autre personnage principal qui aurait pu quitter la série : Jackson West.

Titus Makin a voulu quitter The Rookie pour cette raison

Alors que la saison 3 de The Rookie vient d'être lancée outre-Atlantique (découvrez les premières infos sur ce qui nous attend), Titus Makin a confié qu'il était à deux doigts de faire ses adieux à la série. La raison ? Les violences policières et le mouvement Black Lives Matter suite aux morts de George Floyd et Breonna Taylor. Une période compliquée à vivre pour l'acteur qui joue un jeune flic dans la série procédural. "Je me suis réveillé un matin et je regardais les infos et je me suis dit : 'Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas jouer un flic dans une série et ne pas parler du fait que je suis un flic noir'." a-t-il confié à Entertainment Weekly. Des doutes qui l'ont poussé à avoir une discussion avec le showrunner de The Rookie, Alexi Hawley. "Je lui ait dit : 'Si tu veux me faire partir, je le reçois poliment. Je préfère partir qu'ignorer cette réalité et ne pas raconter cette histoire'." ajoute l'acteur.

Une intrigue centrée sur le racisme dans la saison 3

Finalement, les scénaristes de The Rookie ont saisi l'occasion d'évoquer les violences policières et le racisme à travers une intrigue de la saison 3 qui a été présentée à tous les acteurs durant une grande réunion virtuelle avant le début du tournage. "Il a été génial et ouvert à s'attaquer à tous ces sujets. J'avais peur qu'ils ne soient pas évoqués avec ce personnage. Cette saison va être importante pour Jackson et cela a joué dans le fait que je sois revenu" explique Titus Makin.

Attention, spoilers.

Dans la saison 3 de The Rookie, Jackson va avoir un nouvel instructeur, Doug Stanton, joué par Brandon Routh, qui va se montrer agressif et faire preuve de discrimination envers de potentiels suspect noirs. Une intrigue qui colle donc à l'actualité et permet à la série d'évoquer les agissements de certains membres des forces de l'ordre.