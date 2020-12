The Rookie saison 3 : les premières infos sur la suite de la série

Quelle suite pour Nolan ?

Le début de la saison 3 de The Rookie ne s'annonce pas très facile pour John Nolan. Alexi Hawley, la créatrice de la série, a confirmé que l'épisode 1 s'ouvrira directement là où nous avait laissé à la fin de la saison 2. Alors qu'est-ce-qui attend Nolan ? "Ça s'annonce mal pour lui et c'est le plus grand obstacle à surmonter : comment va-t-il s'en sortir ?" a-t-elle confié à TVLine. Mais cette intrigue va-t-elle s'étaler dans le temps ou sera-t-elle réglée dès le premier épisode ? Suspense pour le moment.

Armstrong de retour

En interview pour Entertainment Weekly, Alexi Hawley a également dévoilé que Harold Perrineau sera bien de retour dans la saison 3 de The Rookie. Mais il serait possible que ce retour ne soit prévu que pour l'épisode 1 puisqu'elle a confié que cette histoire était prévue en trois parties : le final (divisé en deux épisodes) et l'épisode 1 de la saison 3.

Quelle suite pour la vie amoureuse de Bradford ?

Beaucoup de fans veulent voir Chen et Bradford ensemble mais ce n'est pas l'avis de tout le monde. Si Eric Winter approuve, Alexi Hawley est moins fan de l'idée. "Tim ne franchira jamais cette ligne. Elle est sa recrue et il ne pourrait pas considérer cela. Donc même si je suis au courant que les gens les aiment, et j'apprécie cette passion, ce serait une grande ligne à franchir" a-t-elle expliqué à TVLine. En attendant de savoir si la série sautera le pas ou non, Bradford sera toujours en couple avec Rachel (Jasmine Mathews) dans la suite. Une relation à distance puisque Rachel a quitté Los Angeles pour New York. "Je pense qu'ils ont une chance (...) je pense qu'ils peuvent essayer. Je ne sais pas si ça va durer mais j'imagine que s'ils veulent vraiment être ensemble, elle reviendra ou il devra partir" a confié l'acteur à Hollywood Life.

Un retour de flamme pour John et Grace ?

Dans la saison 2, John a retrouvé un ex, Grace (Ali Larter), et alors qu'ils s'étaient retrouvés, elle décidait de tenter de recoller les morceaux avec son mari. L'équipe de la série ne ferme pas complètement la porte à des retrouvailles. "Cela va être difficile mais Nolan l'aime vraiment. Si elle revient, va-t-il lui pardonner ? Il y aura beaucoup de choses à dire (...) Leur relation est compliquée et ça ne va pas changer" a confié la créatrice à Entertainment Weekly.

Un nouveau au programme

Un nouveau personnage va faire son arrivée dans la série et il sera joué par Brandon Routh, qui a récemment quitté Legends of Tomorrow. L'acteur jouera Doug Stanton, un vétéran de 11 ans à la LAPD.