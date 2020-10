The Rookie saison 2 : Chen et Bradford peuvent-ils se mettre en couple ? Eric Winter donne son avis

A la fin de l'épisode 10 de la saison 2 de The Rookie, Lucy Chen (Melissa O'Neil) était kidnappée par un serial-killer. L'épisode 11, diffusé dès 21h05 ce samedi sur M6, sera une vraie course contre la montre pour l'équipe pour tenter de la sauver. Une disparition qui va beaucoup peser sur Tim Bradford (Eric Winter), son instructeur. Spoiler : Chen va bien s'en sortir, notamment grâce à Tim. Cet événement dramatique va-t-il mener à un rapprochement entre la jeune flic et son supérieur ?

Un "couple" surprise pour l'équipe

Lors de la diffusion de la saison 2 de The Rookie aux Etats-Unis sur ABC, Eric Winter qui incarne Bradford avait évoqué le duo lors d'une interview donnée à Hollywood Life. L'acteur vu aussi dans la série Witches of East End a notamment expliqué qu'un possible couple Chen/Bradford n'était à l'origine pas venu à l'idée de l'équipe de la série. "Je ne pense pas que qui que ce soit aurait pu prédire ou penser ça." confie-t-il, expliquant que c'est le soutien des fans pour le duo qui a inspiré les scénaristes.

Eric Winter est pour une histoire d'amour

Pour l'instant, les deux personnages ne se sont pas mis ensemble mais Eric Winter ne dirait pas non ! L'acteur a confié être "totalement" pour une histoire d'amour. "Je pense que ce serait génial de voir comment ça va se développer. Je ne pense pas que ça doit être soudain (...) Il faut jouer avec ça jusqu'à ce qu'il y ait une étincelle" a-t-il ajouté. Il en est d'ailleurs persuadé, Bradford a bien des sentiments pour Chen. "Je pense qu'il y a des sentiments réels et nouveaux qui émergent chez Bradford et c'est une chose qui le frustre. Je ne pense pas que ça lui soit vraiment déjà arrivé. (...) Il y a un vrai amour qui évolue et ça le frustre car il ne sait pas trop comment faire face à ça" a-t-il confié.