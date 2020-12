The Rookie saison 3 : Brandon Routh (Legends of Tomorrow) au casting avec un rôle important

Brandon Routh n'est pas du genre à se laisser aller. Si l'acteur n'a jamais caché sa déception vis-à-vis de son départ de Legends of Tomorrow (il s'agissait d'un choix des créateurs, pas le sien), il n'a pas mis longtemps avant de retrouver un nouveau projet. Deadline vient de révéler l'information, le comédien va rejoindre le casting de The Rookie à l'occasion de la saison 3.

Nouveau rôle important pour Brandon Routh

D'après les premières révélations, Brandon Routh se glissera ainsi dans la peau de Doug Stanton, un personnage qui ne devrait pas passer inaperçu. Décrit comme "un vétéran de 11 ans à la LAPD", ses "points de vue" sur la société / le métier "devraient attirer l'attention à la station Mid-Wilshire". A l'heure actuelle, l'acteur a signé pour seulement 4 épisodes, mais en fonction des retours du public et de l'évolution créative, il pourrait prolonger son séjour avec un véritable arc narratif. Tout dépendra également de l'évolution sanitaire aux USA qui pourrait, à l'instar d'autres séries, obliger la production a réduire le nombre d'épisodes à tourner.

Du côté de la saison 3 de The Rookie, sa diffusion débutera le 3 janvier 2021 sur ABC aux USA. Une nouvelle année très importante qui verra notamment Nolan (Nathan Fillion) se "rapprocher de la fin de sa formation" et faire "face à son plus gros défi en tant qu'agent". De quoi forcément nous intriguer.