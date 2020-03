The Magicians saison 5 : la série annulée par SyFy, pas de saison 6

The Magicians est annulée

Actuellement diffusée sur Syfy aux USA, la saison 5 de The Magicians sera finalement la dernière. C'est la chaîne qui vient d'annoncer la nouvelle à travers un communiqué, la série ne sera pas renouvelée pour une saison 6 et prendra donc fin le 1er avril prochain à l'occasion de la diffusion de l'épisode 13. Et non, ce n'est pas une blague.

Attention, sortez les mouchoirs, voici ce qu'a déclaré SyFy : "The Magicians a fait partie de notre famille chez Syfy pendant 5 saisons fantastiques. Alors que l'on approche de la fin de cette aventure, nous voulons remercier John McNamara, Sera Gamble, Henry Alonso Myers, Lev Grossman et notre casting incroyable, ainsi que les scénaristes et réalisateurs pour cette création fabuleuse. Mais plus que tout, nous voulons remercier les fans pour leur soutien sans faille et leur passion. Grâce à vous, la magie restera dans nos coeurs à jamais".

Une vraie fin pour la série ?

Une annonce quelque peu brutale - elle intervient à seulement 5 épisodes de la fin de la saison 5 déjà tournée, qui interroge. La conclusion de la série était-elle prévue dès le début de la production ? Aurons-nous le droit à une véritable fin ? Si l'on se fie aux intrigues actuelles avec des personnages quelque peu lassés de sauver le monde, on peut imaginer qu'une porte vers ça a, au minimum, été ouverte.

Néanmoins, la baisse drastique des audiences de la série (elle est passée de 540 000 téléspectateurs en moyenne en saison 4 à 341 000 téléspectateurs en moyenne en saison 5), nous laisse également craindre une décision purement économique prise au dernier moment. On le sait, la chaîne est une habituée des annulations précipitées (poke The Expanse)...

Après The Magicians et Hawaii 5-0, quelle sera la nouvelle série à être annulée précipitamment cette année ? Les paris sont ouverts.