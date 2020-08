The Kissing Booth : pas de 4e film à venir ? Le réalisateur tease la fin

Toutes les bonnes choses ont une fin et comme avec A tous les garçons que j'ai aimés (le 3e film est attendu prochainement sur Netflix et sera le dernier), The Kissing Booth pourrait aussi se terminer après trois films. Annoncé par surprise il y a quelques semaines, le troisième volet des aventures de Elle (Joey King), Noah (Jacob Elordi) et Lee (Joel Courtney) a déjà été tourné.

Vince Marcello tease la fin de The Kissing Booth

Interrogé par Variety sur la suite de la saga de Netflix, le réalisateur Vince Marcello qui a mis en scène les trois films a laissé entendre que le 3e volet attendu pour 2021 devrait bien conclure la franchise et les aventures de Elle, Noah, Lee et les autres. Il dévoile d'ailleurs qu'au-delà des histoires d'amour, chaque personnage va évoluer et définitivement quitter l'adolescence pour devenir adulte. "Même si The Kissing Booth est une comédie romantique, au fond, c'est une histoire sur le passage à l'âge adulte." a-t-il confié, révélant que le 3e film sera "la culmination de cette histoire, pas seulement pour Elle mais aussi pour Noah et Lee. Même si leurs chemins sont liés, chacun a un chemin à faire avec ses propres défis qu'ils doivent dépasser avant de clore ce chapitre de leur vie qu'était l'adolescence et commencer leur chemin vers l'âge adulte".

Mais ce n'est pas tout puisque Vince Marcello tease aussi la fin de la saga. "Je suis très excité de donner aux fans une fin joyeuse, émouvante et satisfaisante à The Kissing Booth. Après tout l'amour qu'ils ont montré pour cette franchise, c'est ce qu'ils méritent" a-t-il ajouté. Pour l'instant, Netflix n'a pas officialisé la fin de la saga après le 3e film mais Jacob Elordi a déjà annoncé qu'il ne souhaitait désormais plus jouer des rôles d'ados.