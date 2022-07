The Gray Man 2 : en officialisant la suite Netflix a surtout spoilé tous ceux qui n'ont pas encore vu le film

En plus de ses nombreuses séries, Netflix a aussi mise aussi sur les films pour occuper nos journées. Et côté action, il y a de quoi faire ! Après 6 Underground, Extraction ou encore The Old Guard, la plateforme a recruté Joe et Anthony Russo pour The Gray Man, adapté d'une saga littéraire écrite par Mark Greaney. Le film raconte comment un agent de la CIA doit échapper à un mercenaire sadique après avoir découvert des secrets sur ses supérieurs.

Dispo depuis ce vendredi 22 juillet partout dans le monde, The Gray Man est bien parti pour être un carton. Il s'est déjà hissé à la première place des films les plus vus dans de nombreux pays, dont la France. Et il n'a pas fallu longtemps à Netflix pour confirmer la suite.

Comment Netflix nous a spoilé en annonçant The Gray Man 2

Et si tu n'as pas encore eu le temps de voir The Gray Man (car bon, on a tous une vie quand même...), l'annonce de The Gray Man 2 est en fait un gros spoiler ! Si tu ne veux pas en savoir plus, ne va pas plus loin ! Alors, comment Netflix nous a spoilé ?

Tout simplement car lors de l'annonce de ce deuxième film, faite ce mardi 26 juillet 2022, seul l'un des deux acteurs principaux est annoncé pour le deuxième film. Il s'agit de Ryan Gosling qui reprendra son rôle de Sierra Six dans la suite. Conclusion ? Le personnage de Chris Evans ne sera donc pas présent et est donc mort. Et c'est bien - sans surprise - ce qui se passe dans le film (car bon quitte à être spoilé, on a été carrément lire le résumé). On aurait préféré ne pas le savoir mais bon...

Un spin-off aussi en préparation

Pour l'instant, on n'a pas plus de détails sur The Gray Man 2, à part donc que Ryan Gosling sera de retour, tout comme les réalisateurs et le co-scénaristes Stephen McFeely. Mais en plus de ça, Netflix compte aussi créer un vrai univers autour de la franchise : un spin-off a aussi été commandé et sera écrit par les scénaristes Paul Wernick et Rhett Reese qui ont travaillé sur Deadpool. Pour l'instant, on ne sait pas à quel personnage il sera consacré mais Netflix a expliqué qu'il explorerait un élément différent de l'univers.