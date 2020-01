The Flash saison 6 : Diggle (Arrow) dans l'épisode 10, grosse révélation sur son avenir ?

Pas d'info sur Green Lantern

Malgré la fin récente de la série Arrow, David Ramsey sera de nouveau présent au sein du Arrowverse le 4 février prochain. On l'apprenait récemment, le comédien profitera de l'épisode 10 de la saison 6 de The Flash pour y reprendre son rôle de Diggle. Une apparition qui interroge mais qui, à en croire son interprète, devrait décevoir quelques fans.

Là où le final de la série portée par Stephen Amell sous-entendait que Diggle s'apprêtait à devenir le Green Lantern, David Ramsey a confessé que sa place dans The Flash n'aura rien à voir avec cette possible évolution : "Des discussions sur l'objet vert ? Non, ça n'arrivera pas. Ici, ça sera John Diggle en tant que John Diggle et on travaillera ensemble sur une affaire."

Un retour plein d'émotion

Néanmoins, cette déception devrait rapidement laisser place à de l'émotion. Le comédien l'a également dévoilé, sa présence à Central City permettra de poursuivre les hommages envers Oliver : "Il y a tout un tas de personnages ici qui tentent encore de se remettre de la mort d'Oliver. Et de part sa relation avec Oliver, la présence de Diggle permet évidemment d'aborder ça et de lancer le deuil."

On espère donc que vous n'avez pas jeté vos mouchoirs, vous pourriez en avoir besoin.