The 100 saison 7 : comment le Coronavirus a gâché la fin du tournage pour les acteurs

Suite à l'apparition du Covid-19 en Amérique du Nord, de nombreuses séries ont dû interrompre leur tournage et donc réduire leur saison en cours. Ce fut par exemple le cas de Riverdale ou Grey's Anatomy. Pour d'autres qui devaient se terminer, la pandémie a eu de plus lourdes conséquences : Empire n'a pas eu de vraie fin à cause de l'interruption prématurée du tournage. Du côté de la CW, deux cas de figure se sont présentés : pour Supernatural, le tournage reprendra prochainement afin de conclure la série. The 100, elle, a eu pile le temps de mettre en boîte ses derniers épisodes dans des circonstances particulières.

"On n'avait même pas le droit de se prendre dans les bras"

Les dernières semaines du tournage de The 100 ont été plutôt intenses pour toute l'équipe de la série. Face à la menace du Covid-19, les acteurs ont dû mettre les bouchées doubles pour boucler les épisodes avant de n'être forcés à interrompre le tournage. Une chose assez bizarre à vivre pour les acteurs, comme l'explique Lindsey Morgan. L'interprète de Raven, qui a réalisé l'épisode 7 diffusé ce 1er juillet aux USA, a confié à TVLine : "C'était très étrange et déroutant mais, on a continué. On a fait de notre mieux. Malheureusement, c'était très abrupte au final car on a dû tourner aussi vite que possible pour rentrer chez nous et nous mettre en quarantaine".

Les acteurs n'ont donc pas vraiment pu fêter la fin du tournage, ce qui a laissé un goût amer aux acteurs. "On n'a pas eu de soirée de fin de tournage, on n'a même pas eu le temps de se dire au revoir. On n'avait même pas le droit de se prendre dans les bras" confie l'interprète de Raven. Un sentiment partagé par Marie Avgeropoulos (Octavia) qui avait expliqué dans une interview : "C'était difficile car nous n'avons pas vraiment pu se dire au revoir les uns aux autres ou vraiment réfléchir au fait que nous avions passé sept ans de nos vies à créer cette sublime histoire de The 100. Nous n'avons pas eu de soirée de fin de tournage pour fêter ça. C'est ça qui a été le plus dur. Mais je suis très contente que nous ayons terminé la série".