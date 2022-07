Teen Wolf, le film : une apparition surprise pour Dylan O'Brien ? La petite phrase qui redonne espoir

Pour fêter les 4 ans de la fin de Teen Wolf, la production a annoncé en septembre 2021 la sortie d'un film, suite des aventures du pack de Scott McCall. Le projet a excité les fans... puis les a refroidi. Et pour cause : Dylan O'Brien a décidé de ne pas participer au film. L'acteur a même expliqué cette décision controversée et répondu aux fans mécontents. Pourtant, certains ont toujours espoir de le revoir.

Stiles finalement dans le film Teen Wolf ? La petite phrase qui donne espoir

Et ce n'est pas la récente déclaration de Tyler Posey qui va les calmer ! En fin de semaine dernière, toute l'équipe du film Teen Wolf était présente au Comic-Con où la bande-annonce (à retrouver dans notre diaporama) a été dévoilée. On peut y voir le fils de Derek assister à la résurrection d'Allison et voir le possible retour du Nogitsune. Problème ? Le méchant culte était incarné par Dylan O'Brien dans la saison 3 et certains pensent que l'acteur pourrait faire une apparition dans le film.

Lors du Comic-Con, Tyler Posey a d'ailleurs ravivé l'espoir en évoquant le film Teen Wolf, précisant que "chaque personnage que vous voulez revoir sera présent". "Ce film est tout ce que veulent les fans" a-t-il assuré. Évidemment, il n'a pas mentionné Stiles ou Dylan O'Brien mais certains se sont emballés sur les réseaux. Une rumeur à laquelle on ne croit pas vraiment puisque l'acteur a assuré avoir lui-même choisi de ne pas revenir pour le film.

Stiles "présent" malgré son absence

De son côté, le créateur Jeff Davis a évoqué l'absence de Dylan O'Brien, expliquant que les fans auront des réponses sur le couple Stydia (Stiles/Lydia). "Stiles, bien qu'il ne soit pas dans le film, est présent quand même. Ces personnages laissent une influence donc on n'aurait pas pu le faire sans le mentionner ou faire des références" a-t-il assuré. Traduction : ne comptez pas revoir Dylan O'Brien dans le film. Sorry...

Un spin-off de Teen Wolf à venir

En plus de tout ça, on a aussi appris que l'univers de Teen Wolf allait s'agrandir. Paramount+ a aussi commandé une série dérivée portée par une actrice que vous connaissez bien : Sarah Michelle Gellar. L'ex-star de Buffy contre les vampires sera la star de Wolf Pack, qui suivra l'histoire de deux ados dont les vies sont bouleversées après l'arrivée d'une créature surnaturelle terrifiante. L'actrice incarnera l'enquêtrice Kristin Ramsey qui va se retrouver liée à tout ça. Tout un programme !