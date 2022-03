Teen Wolf, le film : fils de Derek (Tyler Hoechlin), deux autres retours confirmés... Les nouvelles infos

Teen Wolf, le film : Derek (Tyler Hoechlin) aura un fils

La série Teen Wolf suivait, comme son nom l'indique, des ados loups garous à Beacon Hills, en Californie. Et les aventures de Scott McCall (Tyler Posey), Lydia Martin (Holland Roden), Mieczyslaw Stilinski alias Stiles (Dylan O'Brien), Derek Hale (Tyler Hoechlin), Allison Argent (Crystal Reed), Malia Tate / Hale (Shelley Hennig) ou encore Jackson Whittemore (Colton Haynes) seront bientôt adaptées en film. Son titre ? Teen Wolf, le film (Teen Wolf : The Movie en VO), simple, basique. Le tournage a commencé et le film sera diffusé sur Paramount+.

Et TVLine a annoncé l'arrivée du fils de Derek ! Eh oui, l'acteur Tyler Hoechlin va devoir jouer au papa. Vince Mattis a rejoint le casting et apparaîtra en tant que Eli Hale, le fils de 15 ans de Derek. Nul ne sait encore quelle sera l'intrigue autour de Derek et de son enfant.

>> Teen Wolf le film : date de sortie, histoire, Tyler Posey au casting... Les premières infos <<

Deux autres retours confirmés au casting

Plusieurs acteurs de la série ont déjà confirmé leur retour dans Teen Wolf, le film : Tyler Posey, Holland Roden, Shelley Hennig, Crystal Reed, Orny Adams, Linden Ashby, JR Bourne, Colton Haynes, Ryan Kelley, Melissa Ponzio et Dylan Sprayberry. Et deux autres retours ont été confirmés : Ian Bohen qui joue Peter (à noter qu'il tourne aussi avec Tyler Hoechlin dans la série Superman & Lois) et Khylin Rhambo dans le rôle de Mason Hewitt. Le seul grand absent reste Dylan O'Brien qui jouait Stiles.

Deux nouveaux personnages ont aussi été annoncés : Nobi Nakanishi jouera le rôle de l'adjoint Ishida et Amy Lin Workman interprétera le personnage de Hikari Zhang.