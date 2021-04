Teen Wolf : Arden Cho (Kira) menacée de mort, l'actrice victime d'une agression raciste

Depuis plusieurs mois maintenant, le mouvement Stop Asian Hate prend une ampleur de plus en plus importante aux USA. La raison ? Suite à l'épidémie de la Covid-19 dans le monde, les personnes d'origine asiatique sont devenues la cible d'insultes et attaques racistes dans le pays, accusées d'être la cause de la crise sanitaire actuelle, ce qui a déjà provoqué la mort de dizaines de personnes.

Arden Cho agressée dans la rue

Une situation aussi honteuse que douloureuse, et dont la haine n'épargne absolument personne. Arden Cho l'a en effet confié sur Instagram, elle a à son tour été victime d'une agression alors qu'elle était en train de promener son chien.

A travers un post très émouvant, la star des séries Teen Wolf (Kira Yukimura) ou encore Chicago Med (Emily) a partagé son témoignage glaçant. "'Je vais te tuer la bridée et ton putain de chien aussi'. Parmi d'autres obscénités, ce sont des paroles qui m'ont été balancées à la figure l'autre soir. Je n'avais pas été aussi apeurée depuis des années" a-t-elle dévoilé. "Il n'était qu'à quelques mètres de mois et commençait à se rapprocher. J'ai attrapé Chewy et j'ai couru le plus rapidement possible. Je ne pleure plus, mais je suis toujours effrayée, j'en tremble encore".

Un racisme présent depuis toujours

Puis, Arden Cho l'a précisé, cette histoire n'a rien d'une simple anecdote. Selon elle, le racisme anti-asiatique aux USA - qui explose tristement aujourd'hui, serait en réalité quelque chose de bien plus ancrée dans la société qu'on ne l'imagine. Après avoir confessé vivre dans une peur constante, "J'avais l'habitude de courir le soir. Donc depuis, je porte toujours un couteau avec moi. Je sais me battre, mais ça ne m'empêche pas de ne pas me sentir en sécurité", la comédienne a dévoilé avoir déjà vécu des situations traumatisantes par le passé à cause de sa couleur de peau, "J'ai déjà été frappée au visage jusqu'à ce que je perde connaissance et que l'on m'envoie à l'hôpital, alors que j'étais enfant. Je n'avais pas encore réalisé à quel point cet incident avait formé ma vie. A quel point la peur fait partie de moi".