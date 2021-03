Ted Lasso, Schitt's Creek... où voir les séries récompensées aux Golden Globes 2021 ?

I Know this Much is True

Le prix remporté : meilleur acteur dans une mini-série pour Mark Ruffalo.

Le pitch : Basée sur le roman du même nom de Derek Cianfrance, I Know This Much Is True raconte, au début des années 90, l'histoire de deux frères jumeaux, Thomas et Dominick (Mark Ruffalo incarne les deux personnages). L'un d'eux est atteint de schizophrénie et son frère va tout faire pour l'aider et le faire sortir de l'hôpital psychiatrique où il est enfermé.

Où la voir : Les 6 épisodes sont disponibles sur OCS.