Tarik (The Voice 2021) repêché après l'exclusion de The Vivi : "Au début, j'ai refusé"

Marghe, Giada, Jim Bauer, le fils d'Axel Bauer, Cyprien, Mentissa et Arthur se sont qualifiés pour la demi-finale de The Voice 2021 lors des cross battles ! Un autre talent devait lui aussi faire partie des directs, mais il a perdu sa place dans la compétition à cause d'anciens messages racistes et homophobes. The Vivi ne reviendra donc pas dans la suite de l'émission de TF1 même s'il a remporté son duel face à Tarik avec le morceau Khapta de Heuss L'enfoiré. Mentissa sera la seule à représenter l'équipe de Vianney en demi-finale.

"The Vivi m'a encouragé à dire oui"

Quelques semaines après l'exclusion de The Vivi, la production de The Voice 2021 a rappelé Tarik, qui a interprété La boulette de Diam's aux cross battles, pour lui demander de revenir : "J'avoue qu'au début je n'étais pas sûr d'accepter, parce que je me disais que c'était lui qui avait gagné, donc je n'avais aucune raison de revenir. Au début, j'ai refusé", explique le talent de Marc Lavoine à Télé Loisirs.

Tarik a finalement décidé d'accepter, notamment grâce à The Vivi devenu son pote depuis l'aventure : "J'ai repensé à tous ceux qui m'avaient soutenu, à mes proches, et surtout, c'est une demi-finale de The Voice, ça ne se refuse pas trop. C'était compliqué de dire non. Et The Vivi m'a encouragé à dire oui, donc je l'ai fait." Vincent, de son vrai nom, l'a une nouvelle fois encouragé sur les réseaux sociaux : "Casse tout en demi-finale pour moi mon reuf", a-t-il écrit.

"Je pense qu'il faut savoir pardonner"

Tarik s'est aussi confié sur le départ de The Vivi en interview avec LCI : "On a pu discuter. C'est mon ami donc quand il arrive de telles choses à son ami, c'est compliqué. C'est un talent exceptionnel, quelqu'un de bien qui était hyper apprécié dans l'aventure. Il fait partie de la famille 'The Voice' et c'est normal qu'on le soutienne. On fait tous des erreurs. Je pense qu'il faut savoir pardonner et aller de l'avant. C'est ce qu'il fait et j'espère que c'est ce que font les gens qui veulent le soutenir."