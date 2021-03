The Vivi viré de The Voice 2021 : il sort du silence et réagit avec un rap

Encore une polémique pour The Voice. Trois ans après l'éviction de Mennel suite à des tweets controversés sur les attentats, c'est The Vivi qui a fait parler de lui suite à son audition à l'aveugle dans le télé-crochet de TF1. Le chanteur et streameur avait rappé sur le titre Suicide social d'Orelsan et bluffé les jurés. Alors qu'il avait rejoint l'équipe de Vianney, des internautes ont retrouvé d'anciens tweets polémiques. Des messages racistes et homophobes pour lesquels le jeune homme de 21 ans s'était excusé dans un message posté sur Instagram.

La production de The Voice avait tout de même décidé de l'exclure. "Nous avons été extrêmement choqués par ces tweets qui sont à l'opposé des valeurs d'inclusion et de tolérance prônées par The Voice comme en atteste la diversité des talents. Ces messages sont également contraires aux engagements pris par les talents quand ils participent à The Voice. The Vivi a immédiatement présenté des excuses sincères sur son compte Instagram, mais ces messages restent incompatibles à nos valeurs et avec sa participation au programme qui s'arrête aujourd'hui" pouvait-on lire dans un communiqué.

The Vivi réagit en rap à son exclusion de The Voice

Depuis cette annonce faite le 22 février dernier, The Vivi était resté silencieux mais on dirait bien qu'il préparait tout simplement sa réponse. Sur son compte Instagram, le rappeur a teasé la sortie, ce vendredi 5 mars à 17h, d'un single où il va répondre à toutes les critiques. Il a même dévoilé un extrait de son titre dans lequel on peut l'entendre rapper : "Et ni*** les fachos qui veulent me défendre, je rentre pas dans vos sectes (...) Les journaux grimpent en vente car The Vivi était avec des potes en train de déconner il y a quatre ans, dis moi ce que faisait ton fils ?"