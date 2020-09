SWAT saison 4 : les secrets d'Hondo (Shemar Moore) bientôt révélés dans un épisode spécial

Le premier épisode de la saison 4 de SWAT sera très particulier. La raison ? Il remontera dans le temps afin de revenir sur les émeutes de Los Angeles de 1992. Et à cette occasion, les créateurs en profiteront pour décrypter l'importance de mouvements tels que Black Lives Matter et mettre en scène un Hondo totalement différent.

Retour vers le passé pour Hondo

D'après les informations de TVLine, étant donné que l'intrigue se situera 28 ans dans le passé, c'est tout logiquement qu'un Hondo version jeune nous sera ainsi proposé. Pour l'incarner, la production s'est donc tournée vers Donald Dash (voir ici), un acteur notamment vu dans des séries comme Rise, Blue Bloods ou encore Bull. Et pour la petite anecdote, si le comédien a effectivement un visage assez jeune, il est en réalité âgé de 34 ans, soit 16 ans seulement de moins que Shemar Moore...

Par ailleurs, cet épisode "qui verra la timeline temporelle être divisée en deux avec une action dans le présent et une autre à l'adolescence d'Hondo" dixit Shawn Ryan (le créateur), permettra également de remettre en avant une version jeune de Daniel Harrelson Sr, le père du héros. Et sans surprise, l'acteur Rico E. Anderson sera de retour avec ce rôle qu'il a déjà tenu dans l'épisode 22 de la saison 1.

Actuellement, peu d'infos sont connues sur cet épisode, mais Shawn Ryan assure déjà qu'il sera l'un des plus importants de la série. Initialement prévu pour servir de final à la saison 3, le créateur a prévenu, "C'est un épisode vraiment spécial, il permet de revenir sur ces émeutes à travers la perspective d'un jeune Hondo". Autrement dit, on devrait découvrir quelques secrets sur ce personnage et comprendre comment il en est arrivé à être ce qu'il est aujourd'hui.