NCIS saison 18, SWAT saison 4, NCIS LA saison 12... CBS renouvelle (presque) toutes ses séries

Tout va bien pour la famille NCIS

NCIS est-elle est immortelle ? La question mérite d'être posée. Diffusée pour la première fois le 23 septembre 2003, la fiction policière portée par Mark Harmon, Emily Wickersham et Wilmer Valderrama, est assurée d'être de nouveau présente à la télévision en 2020/2021. Malgré de nombreux départs au fil des années au sein de son casting, la série continue toujours de fasciner le public et CBS vient donc de récompenser ce succès par la commande d'une saison 18.

Une situation qui n'est pas réellement surprenante - à cause de l'arrêt du tournage lié à l'épidémie de Covid-19, la série n'a pas eu l'occasion de fêter son 400ème épisode qui s'annonçait très spécial, et qui s'est même généralisée auprès de NCIS Los Angeles et NCIS New Orleans, ses spin-offs, qui ont également été renouvelées pour des saisons 12 et 7. Heureux ?

Renouvellements à la chaîne

Et il faut croire que CBS était d'humeur généreuse ce mercredi 6 mai - ou frileuse à l'idée de prendre des risques, c'est au choix, puisque la chaîne américaine ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. Au programme ? SWAT - la série de Shemar Moore, est renouvelée pour une saison 4, Bull - la série de Michael Weatherly, est renouvelée pour une saison 5, SEAL Team - la série de David Boreanaz, est renouvelée pour une saison 4.

De même, alors que Young Sheldon et Mom avaient préalablement été renouvelées pour des saisons 4 et 8, MacGyver (saison 5), Magnum (saison 3), FBI (saison 3), FBI Most Wanted (saison 2), The Neighborhood (saison 3) et Blue Bloods (saison 11) sont elles aussi assurées d'être de retour à la rentrée, tout comme les nouvelles séries de la chaîne, All Rise, Bob Hearts Abishola, Evil et The Unicorn, qui ont suffisamment convaincu CBS pour obtenir une saison 2 chacune.

Quelques annulations au passage

A noter tout de même que la générosité de CBS n'est malheureusement pas sans limite. Au contraire, les nouveautés Carol's Second Act, Broke et Tommy n'auront pas le droit à une saison 2, tandis que God Friended Me ne reviendra pas pour une saison 3 et que Man With a Plan - la série de Matt LeBlanc, est annulée après 4 saisons. Le comédien pourra néanmoins se consoler avec la future réunion Friends...