NCIS saison 18 : Torres et Bishop "très proches", leur relation va encore évoluer

Bishop et Torres au centre des futures intrigues

NCIS n'a peut-être pas encore été renouvelée pour une saison 18 par CBS, mais cela n'empêche pas l'équipe créative de déjà penser à l'avenir de la série. Il faut dire que la fiction policière réalise toujours d'excellentes audiences aux USA et personne n'imagine la chaîne américaine ne pas commander de nouveaux épisodes alors même que la saison 17, qui vient de prendre fin, n'a pas proposé aux téléspectateurs de véritable final, la faute à l'épidémie mondiale de coronavirus qui a stoppé le tournage.

Ainsi, parmi les idées qui gravitent déjà dans la tête des créateurs, il y a le 400ème épisode de la série qui devrait rendre hommage à l'amitié entre Gibbs et Ducky - on pourrait assister à leur rencontre, et surtout, il y a l'exploration de la relation entre Bishop (Emily Wickersham) et Torres (Wilmer Valderrama).

"Ils sont devenus très proches"

Lors d'une interview accordée à TV Insider, Frank Cardea (producteur exécutif) a en effet confirmé l'intention des scénaristes de se pencher davantage sur ce duo. "Ils sont devenus très proches et très dépendants l'un de l'autre" a-t-il notamment déclaré, avant de préciser que NCIS savait justement y faire avec ce genre de relations, "Notre série a un passif avec cette capacité de jouer avec des relations comme ça. Il y a eu le Tiva (Tony/Ziva) pendant des années".

Et tandis que le producteur a rappelé avec fierté, "le public a beaucoup aimé cette relation", en témoigne le récent regain d'intérêt pour la série aux USA lors du retour à l'écran de Ziva, Frank Cardea s'est déclaré prêt à enfin remplacer ce duo dans le coeur des fans, "Maintenant, le public semble apprécier cette histoire entre Torres et Bishop. On va donc poursuivre ça, on va continuer de s'y intéresser".

On espère tout de même qu'ils n'attendront pas, encore une fois, le départ de l'un des acteurs pour officialiser le couple...