NCIS saison 17 : Torres et Bishop bientôt en couple... d'une façon très spéciale

Bishop et Torres vont-ils ENFIN s'avouer leurs sentiments dans NCIS ? Si Ziva a récemment tenté de motiver le personnage de Wilmer Valderrama à laisser parler son coeur, le protégé de Gibbs ne semble toujours pas décidé à se lancer. Du coup, afin de ne pas frustrer trop durement les fans, les scénaristes ont imaginé une solution très spéciale pour leur offrir quelques moments à savourer avec ce duo.

Bishop et Torres en couple... dans le passé

A l'occasion de l'épisode 16 de la saison 17 qui sera diffusé le 18 février prochain sur CBS aux USA, on assistera en effet à une affaire pas comme les autres. Le synopsis le dévoile, "Alors qu'elle enquête sur le suicide d'un agent de la Navy à la retraite, la Team va s'imaginer durant certains événements de sa vie afin de comprendre comment il a pu se retrouver en possession d'une pièce rare, de valeur et possiblement volée".

Vous ne comprenez pas ce que cela signifie ? C'est très simple, vous pouvez le découvrir avec les photos promos ci-dessous, on assistera à des flashbacks de la vie de cet ex-marine... portés par nos personnages préférés. Et à cette occasion, on aura visiblement le droit à (au moins) un moment aussi mignon que romantique entre Bishop et Torres. De quoi nous rappeler que les deux personnages sont faits pour être ensemble et... nous offrir un avant-goût de leur futur ? On croise les doigts.