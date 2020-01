NCIS saison 17 : Torres tué dans l'épisode 14 ? L'agent en grand danger

Torres bientôt tué ?

Après avoir offert une happy ending à Ziva il y a quelques semaines, les scénaristes de NCIS vont-ils briser le coeur des fans lors de l'épisode 14 de la saison 17, attendu le 28 janvier aux USA ? C'est en tout cas ce que nous laisse craindre la bande-annonce disponible dans notre diaporama. Aucun rapport avec le personnage de Cote de Pablo cette fois, c'est celui de Wilmer Valderrama qui pourrait être au centre d'un drame.

D'après la vidéo en question, l'agent Nick Torres - alors en plein footing avec Ellie Bishop, va en effet se faire renverser par un chauffard qui prendra la fuite. Or, entre l'annonce de Bishop à Gibbs, "- Comment va-t-il ? - Ça n'est pas bon !" et le plan final sur un rythme cardiaque arrêté, il est difficile de ne pas s'attendre au pire.

Une mort possible...

Impossible ? C'est mal connaître les scénaristes de la série. Depuis ses débuts en 2003, nombreux sont les personnages à avoir été tués, notamment parmi le casting principal, que ce soit Caitlin Todd, Jennifer Shepard ou encore Clayton Reeves.

Par ailleurs, c'est dans la saison 6 de NCIS Nouvelle Orléans, actuellement diffusée aux USA, que l'un des personnages originaux a récemment trouvé la mort au terme d'une grosse intrigue. De quoi comprendre que personne n'est intouchable dans cet univers.

... mais peu probable

Néanmoins, rassurez-vous, on a vraiment du mal à croire en une telle tragédie. La raison ? NCIS adore prendre les fans par surprise. Autrement dit, si Torres était réellement amené à mourir, cette mort n'aurait pas été teasée aussi grossièrement.

De plus, on l'a vu avec le passage de Ziva et son petit mot à l'attention de Torres "Dis lui ce que tu ressens", les scénaristes ont encore beaucoup de choses à écrire au sujet de sa relation avec Bishop. Et on ne sait pas pourquoi, mais on sent qu'une telle intrigue pourrait justement servir à les rapprocher encore plus...